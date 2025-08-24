Για όσα συμβαίνουν στη Σερβία: “H γενικότερη κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια που ο κόσμος ενδιαφέρεται ελάχιστα για τον αθλητισμό. Συμβαίνουν πολλά, υπάρχει μεγάλη αλλαγή γενικά τόσο του λαού όσο και του κράτους. Χωρίς να μπαίνω στην πολιτική, γιατί ήδη έχω μιλήσει αρκετά, ελπίζω να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Όλα έχουν κλιμακωθεί πάρα πολύ, είμαστε κυριολεκτικά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Ελπίζω η κατάσταση να ηρεμήσει λίγο, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι’ αυτό”.

“Ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα, όπου πραγματικά μας υποδέχθηκαν πολύ φιλικά. Είναι πολύ χαρούμενοι που θα έχουν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τέτοιο τουρνουά για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’90. Είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα, που είναι μεγαλύτερη χώρα από τη Σερβία, αλλά είμαστε παρόμοιοι όσον αφορά τη νοοτροπία. Αγαπούν το μπάσκετ, αγαπούν τον αθλητισμό, και στο τένις έχουν τώρα τον Τσιτσιπά και τη Σάκκαρη, που είναι ήδη εδώ και χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, και το τένις γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Ανυπομονούμε, γιατί το τουρνουά θα διεξαχθεί στην OAKA, το οποία είναι μεγάλο και υπέροχο. Παρακολουθώ συνέχεια μπάσκετ, ελπίζω η προσέλευση να είναι μεγάλη”.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετέφερε το ATP 250 από το Βελιγράδι στην Αθήνα και ο Σέρβος τενίστας μίλησε για το τουρνουά στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί που στην Σερβία .

Τζόκοβιτς: Στη Σερβία βρισκόμαστε στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

