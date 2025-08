Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει από 2 έως 8 Νοεμβρίου τουρνουά τένις της σειράς ATP 250, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ.



Οπως επιβεβαίωσε σήμερα η ATP, το τουρνουά που διεξάγεται ετησίως στο Βελιγράδι θα «μετακομίσει» για φέτος στην ελληνική πρωτεύουσα, με την επωνυμία “Hellenic Championship” και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε σκληρή επιφάνεια.

«Το ATP 250 Hellenic Championship διοργανώνεται από την έμπειρη ομάδα που βρίσκεται πίσω από τα προηγούμενα εννέα διεθνή τουρνουά στο Βελιγράδι. Αυτό το τελευταίο έργο βασίζεται σε αυτή την κληρονομιά, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης παγκόσμιας κλάσης στην ιστορική πόλη της Αθήνας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον κόσμο του τένις στην Αθήνα το Νοέμβριο», αναφέρουν οι διοργανωτές του τουρνουά, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ATP.

The ATP has announced that the ATP 250 tournament in Belgrade, Serbia, will relocate to Athens, Greece, this year from 2-8 November… 🗺️