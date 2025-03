«House of David»: Η βιβλική σειρά του Prime Video που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα

Όταν ένας ηγέτης πέφτει, ένας άλλος πρέπει να αναδυθεί

Με την καθοδήγηση του Θεού, ο προφήτης Σαμουήλ χρίζει απρόσμενα έναν απομονωμένο έφηβο βοσκό που κανείς δεν θα περίμενε, ως νέο βασιλιά. Καθώς ο Σαούλ χάνει την εξουσία του πάνω στο βασίλειό του, ο Δαυίδ οδηγείται σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και εκπλήρωσης του πεπρωμένου του, περνώντας μέσα από την αγάπη, την απώλεια και τη βία στην αυλή του ίδιου ανθρώπου που είναι προορισμένος να διαδεχθεί. Όταν ένας ηγέτης πέφτει, ένας άλλος πρέπει να αναδυθεί -as one leader falls, another must rise.

Οι πρωταγωνιστές

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης, ο Ali Suliman (Jack Ryan, Arthur the King) ως βασιλιάς Σαούλ, η Ayelet Zurer (Angels And Demons, Man Of Steel) ως βασίλισσα Αχινοάμ, η έμπιστη σύζυγος του Σαούλ, ο Stephen Lang (Avatar: The Way of Water, Don’t Breathe) ως προφήτης Σαμουήλ και ο Martyn Ford (Mortal Kombat 2, The Sandman) ως Γολιάθ.