Ο βοηθός σκηνοθέτη της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Emily in Paris» πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Βενετία. Ο ηλικίας 47 ετών Diego Borella, φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους του, ενώ προετοιμαζόταν με το συνεργείο για το γύρισμα της τελευταίας σκηνής της πέμπτης σεζόν.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, οι γιατροί έσπευσαν στο ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 μ.μ., την Πέμπτη 21 Αυγούστου, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο θάνατος του οφείλεται πιθανότατα σε καρδιακή προσβολή.

Ο Borella γεννήθηκε στη Βενετία το 1978 και ήταν ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης με σπουδές στη Ρώμη, το Λονδίνο και την Νέα Υόρκη, ενώ ασχολούνταν παράλληλα με τη συγγραφή παραμυθιών και ιστοριών για παιδιά.

Τα γυρίσματα για την πέμπτη σεζόν του «Emily in Paris» -που προς το παρόν έχουν διακοπεί- με πρωταγωνίστρια την Λίλι Κόλινς, ξεκίνησαν στη Βενετία στις 15 Αυγούστου και επρόκειτο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Netflix, η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Sun