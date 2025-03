Charli XCX: Φλερτάρει με τη νέα «Νάρνια» της Γκρέτα Γκέργουιγκ

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα κέρδισε πέντε βραβεία Brit , είναι όλο και πιο περιζήτητη στον χώρο του κινηματογράφου, καθώς πρόκειται να συμμετάσχει στις ταινίες , «The Gallerist» της Κάθι Γιάν, «Sacrifice» του Ρομέν Γαβράς και «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι.

Υπενθυμίζεται ότι τα βιβλία μεταφέρθηκαν στην μεγάλη οθόνη σε μία κινηματογραφική τριλογία που κυκλοφόρησε στις αίθουσες από το 2005 έως το 2010, αρχίζοντας με την ταινία «The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe».