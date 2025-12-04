Τα κέρδη του από τυχερά παιχνίδια, κυρίως τζόκερ, τα υπολόγισε περίπου στις 25.000 ευρώ, ενώ για την Ferrari δήλωσε πως αποτελεί δώρο από την μητέρα του. Αυτά, υποστήριξε, καταθετόντας στην εξεταστική επιτροπη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου – γνωστότερης ως η «αγρότισσα με τη Ferrari» -, του οποίου έχουν δεσμευθεί τα τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

«Δεν έχω κερδίσει 6.000 φορές που ακούγεται. Έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25 χιλιάρικα σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι Τζόκερ. Και πριν από το ‘19 κέρδισα κάποια ποσά, όχι δεκάδων χιλιάδων ευρώ» σημείωσε ο ίδιος κατά την κατάθεση του.

Ο μάρτυρας μίλησε για «λάσπη» που δέχεται η οικογένεια του λέγοντας πως «θάβουμε μια οικογένεια». Υποστήριξε πως «είμαστε τίμιοι κτηνοτρόφοι. Δεν έχω υποβάλει ποτέ ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσες φορές έχω ελεγχθεί. Τον Οκτώβριο ήρθε το ΣΔΟΕ και η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και μου έκαναν αιφνίδιο έλεγχο και αποδείχθηκε πως ό,τι δηλώνουμε το έχουμε». Ο Χρήστος Μαγειρίας δήλωσε πως την εξαετία ‘19-’25 έχει λάβει από επιδοτήσεις 593.000 ευρώ, ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά στα ποσά των συγγενών του, δηλώνοντας πως δεν έχει την άδειά τους.

Ο Χρήστος Μαγειρίας μίλησε για «βιαστικό πόρισμα» εκ μέρους του εισαγγελέα, όταν ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης του έθεσε το ερώτημα γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του, υποστηρίζοντας πως αυτό βασίζεται «μόνο και μόνο σε υπόνοιες», κατόπιν πίεσης, όπως είπε, από ψευδή δημοσιεύματα. Σημείωσε μάλιστα πως έχει προσφύγει κατά του πορίσματος, το οποίο χαρακτήρισε ως «παραπληροφόρηση».

«Μου το έκανε η μητέρα μου σαν δώρο»

Όταν του τέθηκαν ερωτήματα για την Ferrari αλλά και για τα πολυτελή αυτοκίνητα που διατηρεί στην κατοχή του ο Χρήστος Μαγειρίας απάντησε πως «αυτό το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2004 και δεν έχει αποκτηθεί από πόρους της εργασίας μου ή από κοινοτικούς πόρους» Και πρόσθεσε πως «προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο της μητέρας μου, μου το έκανε η μητέρα μου σαν δώρο». Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του ο μάρτυρας σημείωσε πως «δεν το έχω κλέψει και δεν το χρωστάω σε κανέναν».

«Ο… κακός λύκος πόσα σας έφαγε;»

«Ηλεκτρισμένη» και με ανεβασμένα ντεσιμπέλ έντασης ήταν η εξέταση του μάρτυρα από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να πάρει απαντήσεις για το πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ που έχει λάβει από τη μητέρα του ως γονική παροχή ο Χρήστος Μαγειρίας απάντησε πως «είναι νόμιμη δωρεά της μητέρας μου. Έχει κάθε δικαίωμα να μου τα δώσει!». Στην επιμονή της Μιλένας Αποστολάκη να εξηγήσει αυτές τις γονικές παροχές ο μάρτυρας σταυροκοπήθηκε δυο φορές και απευθυνόμενος πολλές φορές κατά λάθος στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ως «κυρία Μιρέλα» απάντησε πως «θα πάω πάνω από το κεφάλι της μάνας μου, σαν μπάστακας να την ρωτήσω από που τα βρήκε; Είναι νόμιμα εισοδήματα, δουλεύει από τα γεννοφάσκια της». «Δεν την ρωτήσατε από που τα βρήκε τα λεφτά;» επέμεινε η Μιλένα Αποστολάκη με τον Χρήστο Μαγειρία να λέει πως «δεν μου τα έδωσε από το σεντούκι για να τη ρωτήσω, στην τράπεζα τα είχε».

Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα όταν η Μιλένα Αποστολάκη ζητούσε απαντήσεις σε σχέση με επιδότηση του μάρτυρα παρόλο που δεν είχε δηλωμένα ζώα. Ο διάλογος των δυο είναι ενδεικτικός της έντασης:

Μάρτυρας: Δεν θα σας επιτρέψω να κάνετε αντιπολίτευση στο όνομά μου.

Μιλένα Αποστολάκη: Δεν είστε σε θέση να μην μου επιτρέπετε εδώ μέσα, να το αντιληφθείτε αυτό. Μην φωνάζετε.

Μάρτυρας: Δεν φωνάζω, έτσι είναι η φωνή μου.

Μιλένα Αποστολάκη: Χαμηλώστε τη φωνή σας.

Μάρτυρας: Δεν είναι τηλεόραση να τη χαμηλώσω…

Μιλένα Αποστολάκη: Να καθίσετε πιο μακριά από το μικρόφωνο.

Μιλένα Αποστολάκη: Υπάρχει έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη επιδότησης παρόλο που είχατε ανύπαρκτα ζώα; Για ανωτέρα βία;

Μάρτυρας: Η ανωτέρα βία που αποτυπώνεται στο χαρτί σας είναι κατασπαράξεις ζώων από λύκο ή αρκούδα.

Μιλένα Αποστολάκη: Ο… κακός ο λύκος πόσα σας έφαγε;

Μάρτυρας: Μπορεί να φάει από 12 έως 15.

Μιλένα Αποστολάκη: “Έχουμε ανύπαρκτα ζώα γιατί τα έφαγε ο λύκος”. Αυτό δεν είπατε; Υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο που να τα βεβαιώνει αυτά;

Μάρτυρας: Θα τα ζητήσω από τον ΕΛΓΑ να σας τα φέρω.

Η Μιλένα Αποστολάκη έψαξε απαντήσεις και για μια έρευνα που είχε γίνει στον Χρήστο Μαγειρία στην οποία ευρέθησαν, όπως είπε, όπλα και ανιχνευτής μετάλλων, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες περί διακίνησης εικόνων. «Εάν αναφέρετε ξανά τη λέξη αρχαιοκαπηλεία στο όνομά μου… Κι ας έχετε βουλευτική ασυλία… Ήρθαν κλιμάκια και δεν βρήκαν κάτι αρχαίο από εικόνες. Βρήκαν τρία πιστόλια του συγχωρεμένου του πατέρα μου. Αθωώθηκα δικαστικώς γιατί ήταν κειμήλια» απάντησε ο μάρτυρας.