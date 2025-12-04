Την Αττική και ιδιαίτερα το κέντρο και τα νότια προάστια, απ’ όπου και ξεκίνησαν οι ισχυρές καταιγίδες, χτυπά η κακοκαιρία Byron.

Στο Κηφισό επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, ενώ σε ποτάμια έχουν μετατραπεί για μια ακόμη φορά η Ποσειδώνος και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας ενώ και στο κέντρο τεράστια προβλήμα υπάρχουν στο Μοναστηράκι στα Άνω Πατήσια και σε δεκάδες άλλους δρόμους.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 40 κλήσεις εκ των οποίων 4 αφορούν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Μήνυμα 112 σε όλη την Περιφέρεια Αττικής

Λίγα λεπτά μετά τις 19:00 ήχησε μήνυμα του 112 στα κινητά στην Περιφέρεια Αττικής, με σύσταση για αποφυγή των μετακινήσεων. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι οι επόμενες ώρες και μέχρι το πρωί της Παρασκευής θα περάσουν με πολύ έντονα φαινόμενα – πιθανότατα ισχυρές βροχοπτώσεις για αρκετές ώρες, ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς.

Το μήνυμα του 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατά διαστήματα, μέχρι αύριο το μεσημέρι στην περιοχή και καλεί να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουμε προσοχή στους υπόγειους χώρους.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Πλημμυρικά φαινόμενα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι



Βίντεο : Stratos Jenke

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα στην Αττική από τα δυτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων από την κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Παράλληλα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Πειραιώς, όπου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα διακόπηκε από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τέλος, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή της Μάνδρας παραμένει κλειστή, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, κλειστή παραμένει, λόγω υπερχείλισης ρέματος, και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Επικίνδυνα έχει ανέβει η στάθμη του νερού και στη Μάνδρα καθώς όπως αναφέρει η ΕΜΥ έχουν πέσει τις τελευταίες ώρες 80-100 τόνους νερού ανά στρέμμα με το ρέμα της Αγίας να έχει υπερχειλίσει.

⛈️Μανδρα Αττικης 🌧️



⚠️Μεγάλος όγκος νερού έχει πέσει τις τελευταίες ώρες στη δυτική Αττική με μέσο όρο τα 80-100 τόνους νερού ανα στρέμμα.



Προβλήματα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται στις παρυφές του όρους Πατέρα κοντά στη Μάνδρα.

Το βίντεο είναι από το ρέμα της Αγίας

