Από νωρίς ξεκίνησαν τα προβλήματα για τους οδηγούς, που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/01, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στο ρεύμα προς Λαμία.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω, μετά τη συμβολή της Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών.

Live η κίνηση ΕΔΩ!

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το φορτηγό που είχε κατεύθυνση προς Κηφισιά για άγνωστο λόγο πέρασε το διάζωμα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κινείτο προς Πειραιά.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισίας.

Η ουρά των αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Πειραιά φτάνει αυτή την ώρα στα 14 χιλιόμετρα!

Πού αλλού έχει κίνηση τώρα

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στη Θηβών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Κηφισίας.

30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις:

-στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο,

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά.