Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προκλήθηκε στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Ανδριανοπούλεως λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη ανάμεσα σε δύο φορτηγά και είχε ως συνέπεια των τραυματισμό δύο ατόμων.

Η κίνηση προς Πειραιά στην περιοχή του Αιγάλεω για αρκετή ώρα διεξάγονταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό. Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.