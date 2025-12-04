Με αφορμή τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η HuffPost επικοινώνησε με τον δημοφιλή τραγουδοποιό, ο οποίος έδωσε το δικό του μήνυμα για την καθολικό δικαίωμα προσβασιμότητας στην τέχνη.

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι η μουσική –και κάθε μορφή τέχνης– να είναι πραγματικά προσβάσιμη σε όλους» αναφέρει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

«Το καλοκαίρι που πέρασε συνάντησα πολλά άτομα με αναπηρία στις συναυλίες μου σε όλη την Ελλάδα, κάτι που μου έδωσε μεγάλη χαρά. Γι’ αυτό και θέλησα μέσα από την ανάρτησή μου να μοιραστώ μερικές από τις “φωτεινές” αυτές στιγμές.

Διαπιστώνω ότι έχουμε κάνει βήματα προς την κατεύθυνση μιας πιο ανθρώπινης και συμπεριληπτικής κοινωνίας, μένουν όμως ακόμη πάρα πολλά να γίνουν. Το να ζούμε χωρίς αποκλεισμούς και να μεριμνούμε για ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση παντού είναι υπόθεση τόσο ατομική όσο και συλλογική.

Πέρυσι είδα με τόση χαρά και συγκίνηση τα παιδιά από τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης που έστειλαν ένα τόσο δυνατό μήνυμα αποδίδοντας με διερμηνεία στη νοηματική το τραγούδι μου “Κανένας μόνος”. Με έκαναν να νιώσω πως το “κανένας μόνος – όλοι μαζί” δεν είναι απλώς ένα μήνυμα, αλλά μια υπόσχεση που πρέπει να όλοι μας να κρατάμε ζωντανή, κάθε μέρα, κάθε στιγμή».

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Με ανακοίνωσή του την περασμένη εβδομάδα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης γνωστοποίησε ότι ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας που υποτροπίασε θα τον κρατήσει μακριά από το κοινό για το επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να προσδιορίζεται πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Αυτή την περίοδο, ο 47χρονος Κύπριος τραγουδοποιός αναρρώνει κανονικά και ανυπομονεί να εμφανιστεί ξανά στη σκηνή.