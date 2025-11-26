Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανακοίνωσε ότι λόγω υποτροπής ενός χρόνιου προβλήματός του αναγκάστηκε να αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Gazarte Roof Stage.

Ωστόσο, μόλις αναρρώσει και πάρει από τους ιατρούς που τον παρακολουθούν το «πράσινο φως» θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν… μου κλείνει το μάτι!



Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως.



Καθώς με βάση τις οδηγίες των γιατρών το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απέχω από τη σκηνή, οι επικείμενες προγραμματισμένες συναντήσεις μας στο @gazarte Roof Stage -που με τόση λαχτάρα περίμενα- δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν.



Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το «πράσινο φως», θα επιστρέψω στη σκηνή… δριμύτερος!



Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση!



P.S. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών από το καινούργιο έτος