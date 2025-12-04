Το «παγωμένο φεγγάρι» θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν απόψε οι απανταχού λάτρεις της παρατήρησης του ουρανού.

Η «ψυχρή υπερπανσέληνος» εμφανίζεται όταν η Σελήνη βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Σύμφωνα με τη NASA, φαίνεται έως 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο καθιστώντας την ένα σπάνιο θέαμα που καταγράφεται μόνο λίγες φορές τον χρόνο.

Πού να την παρατηρήσει κανείς στην Αθήνα

Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να μην βοηθούν για να απολαύσουν την πανσέληνο στην Αθήνα, ωστόσο, ο Λυκαβηττός παραμένει η Νο.1 επιλογή για όσους το επιθυμούν.

Δυνατότητα παρατήρησης προσφέρει επίσης ο Λόφος Στρέφη, καθώς κι ο λόφος Φιλοπάππου.