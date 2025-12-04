Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, εν όψει του κύματος κακοκαιρίας Byron, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή».