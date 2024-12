Ιαπωνία: 28χρονη χήρα αθωώθηκε για τη δολοφονία του 77χρονου «Ιάπωνα Δον Ζουάν»

Ο Kosuke Nozaki, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στον τομέα των ποτών και των ακινήτων, είχε περιουσία περίπου 1,3 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 6,7 εκατομμύρια λίρες). Είχε κερδίσει τη φήμη του μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο Don Juan of Kishu: The Man Who Gave 3 Billion Yen to 4,000 Beautiful Women, που εκδόθηκε το 2016, όπου σύγκρινε τον εαυτό του με τον θρυλικό Ισπανό γυναικοκατακτητή.