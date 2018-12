Ιωσήφ Σηφάκης: Εκλέγουμε κυβερνήσεις την μια πιο ανάξια από την άλλη

Διανοούμενος της πληροφορικής, ευρηματικός, σε ένα συνεχές ταξίδι αναζήτησης στην επιστήμη, κάτοχος του βραβείου Turing -η ανώτατη διάκριση στην πληροφορική, με κύρος ισάξιο ενός βραβείου Nobel- παγκόσμιος Έλληνας. Από την Γαλλία έως την Κίνα όπου καλείται σήμερα από την κινεζική ηγεσία, τα πανεπιστήμια και την ισχυρή επιχειρηματική κοινότητα για να ανοίξει νέες διόδους στη καινοτομία. Από τον δυτικοευρωπαϊκό κόσμο έως τις ασιατικές χώρες- όπου ο ρυθμός ανάπτυξης τους στο να ελέγξουν τις τεχνολογίες αιχμής τον εντυπωσιάζει, κι έως τις ΗΠΑ, διεκδικούν την αυτοτελή ιδιοφυή σκέψη του, τη βαθύτητα της γνώσης του, τον μετάλλινο χαρακτήρα του. Στην Grenoble, πεδίο διεπιστημονικής μόρφωσης για χιλιάδες φοιτητές, στα περίφημα ακαδημαϊκά ιδρύματα Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής, η έρευνα εξελίσσεται καθημερινά προσδίδοντας στο πανεπιστήμιο JosephFourier τον καινοτόμο χαρακτήρα του. Εκεί, ο καθηγητής Ζοζέφ Σιφακίς κατά τους Γάλλους και διεθνώς, ιδρύει το VERIMAG, φημισμένο ερευνητικό εργαστήριο στον τομέα σχεδίασης κρίσιμων συστημάτων. Κι ο ίδιος, από τους σημαντικότερους σύγχρονους της επιστήμης της πληροφορικής, αναπτύσσει κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’90 σε συνεργασία με την βιομηχανία FranceTelecom,SchneiderElectric, και κυρίως την Airbus, την τεχνολογία fly-by-wire που για πρώτη φορά χρησιμοποιείται σε επιβατικά αεροπλάνα όπως το Airbus320 για τον αυτόματο έλεγχο των πτήσεων!

Πρωτοπόρος στη σχεδίαση και επαλήθευση συστημάτων, θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές του Model-Checking την αλγοριθμική μέθοδο επαλήθευσης πληροφορικών συστημάτων, που σήμερα χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως Intel, Microsoft και Google. Μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, της Γαλλικής Ακαδημίας Τεχνολογιών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, της American Academy of Arts and Sciences και της National Academy of Engineering. Το 2009 το γαλλικό κράτος τού απένειμε τον τίτλο του Μεγάλου Αξιωματούχου Εθνικής Αξίας (Grand Officier de l’Ordre du Mérite) και το 2011 έλαβε τον τίτλο του διοικητή της Λεγεώνης της Τιμής (Commandant de la Légion d’Honneur). Το 2009 τού απονεμήθηκε το βραβείο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία, το 2012 το Leonardo Da Vinci Medal, το 2013 το μετάλλιο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα.

Γεννημένος στο ΗράκλειοΚρήτης, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εισχώρησε στη Πληροφορική από έναν καθηγητή του που τον ενέπνευσε. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Grenoble με υποτροφία του γαλλικού κράτους. Όταν δεν ταξιδεύει και είναι στη Grenoble βρίσκεται συνεχώς με τους σπουδαστές και τους συνεργάτες του ερευνητές-είναι μέντορας. Κι άλλοτε, κάποιες στιγμές, καταφεύγει στη νοσταλγία των παλαιών αντικειμένων στην υπέροχη αντικερί της πόλης. Ωστόσο, κάθε λίγο επιστρέφει στη γενέτειρα του, είναι βαθιά Έλληνας, παντρεύτηκε σε ένα ευλαβικό ήσυχο εκκλησάκι στην Αλίαρτο, διατηρεί πιστά τους φίλους του, γράφει ποίηση και πραγματείες, ανακαλεί την γιαγιά του Ευδοκία και την ορθή αντίληψη της στις δύσκολες στιγμές. Παρότι στη πρώτη γραμμή της καινοτομίας, δηλώνει «θαυμαστός παρατηρητής της αρχιτεκτονικής τελειότητας του κόσμου και των νόμων του». Όμως για την Ελλάδα δεν είναι αισιόδοξος.