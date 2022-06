Ίσως υπάρχουν 4 εχθρικοί εξωγήινοι πολιτισμοί στον γαλαξία μας, εκτιμά επιστήμονας

Το νέο αυτό επιστημονικό άρθρο, που δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί από ομότιμους, θέτει ένα ερώτημα: Τι πιθανότητες υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν κάποια στιγμή σε επαφή με έναν εχθρικό εξωγήινο πολιτισμό, ικανό να εισβάλει στον πλανήτη μας; Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει ο Αλμπέρτο Καμπαλέρο, διδακτορικός στην επίλυση συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο του Βίγκο στην Ισπανία, εξετάζοντας πρώτα την ανθρώπινη ιστορία πριν στρέψει το βλέμμα προς τα άστρα. «Το επιστημονικό άρθρο επιχειρεί να παρέχει μια εκτίμηση ως προς την επικράτηση/ συχνότητα εχθρικών εξωγήινων πολιτισμών μέσω εκτιμήσεων ως προς την πιθανότητα εμείς, ως ο ανθρώπινος πολιτισμός, να επιτεθούμε σε έναν κατοικημένο εξωπλανήτη» έγραψε ο ίδιος, με το άρθρο να τιτλοφορείται «Estimating the Prevalence of Malicious Extraterrestrial Civilizations». Όπως σημειώνει το Live Science σε σχετικό δημοσίευμά του, ο Καμπαλέρο δεν είναι αστροφυσικός, μα έχει δημοσιεύσει μελέτη ως προς το γνωστό σήμα «Wow!»- μια πιθανή ένδειξη εξωγήινης ζωής- στο International Journal of Astrobiology).