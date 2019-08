Silurian Hypothesis: Ένα ερώτημα για το μέλλον του πολιτισμού μας με βάση το παρελθόν του κόσμου μας

Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της «Σιλουριανής (ή Σιλούριας) Υπόθεσης» (Silurian Hypothesis), ενός «πειράματος σκέψης» που παρουσιάστηκεσε επιστημονικό άρθρο το 2018 από τον Dr. Γκέιβιν Σμιντ, διευθυντή του Goddard Institute for Space Studies (GISS) της NASAκαι τον Άνταμ Φρανκ, καθηγητή Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ. Ο τίτλος του (The Silurian Hypothesis: Would it be possible to detect and industrial civilization in the geοlogical record?) προέρχεται από ένα επεισόδιο του «Doctor Who», με «πρωταγωνιστές» τους πανάρχαιους Silurians- μια φυλή ερπετοειδών πλασμάτων που εξελίχθηκε στη Γη πριν τον άνθρωπο, αναπτύσσοντας έναν προηγμένο πολιτισμό.

Το κεντρικό θέμα του εν λόγω άρθρου ήταν το εξής: «Εάν ένας βιομηχανικός πολιτισμός υπήρξε στη Γη πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν την εποχή μας, τι ίχνη θα είχε αφήσει, και θα ήταν εντοπίσιμα σήμερα; Συνοψίζουμε το πιθανό γεωλογικό αποτύπωμα της Ανθρωπόκαινου και επιδεικνύουν πως, αν και ξεκάθαρο, δεν θα διέφερε πολύ, από πολλές απόψεις, από άλλα γνωστά γεγονότα στο γεωλογικό “αρχείο”. Μετά προτείνουμε τεστ που θα ξεχώριζαν με αξιοπιστία βιομηχανική προέλευση από φυσικά κλιματικά γεγονότα».

Με βάση το ότι τα εμφανή στοιχεία περί ύπαρξης ενός τεχνολογικά εξελιγμένου πολιτισμού (ερείπια, τεχνολογικά αντικείμενα κλπ) θα εξαφανίζονταν σχετικά γρήγορα, με τη φύση να τα «καταπίνει» με το πέρασμα των χρόνων, οι δύο ερευνητές εκτιμούν πως τα ίχνη θα έπρεπε να αναζητηθούν αλλού: Στα «αποτυπώματα» της χρήσης ορυκτών καυσίμων, λιπασμάτων, πλαστικών κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί το ενδεχόμενο εάν κάτι τέτοιο έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν της Γης:

«Ένα από τα βασικά ερωτήματα της αξιολόγησης του ενδεχομένου εντοπισμού ενός βιομηχανικού πολιτισμού είναι η κατανόηση του πόσο συχνά, δεδομένης της εμφάνισης της ζωής και του ότι κάποια είδη είναι νοήμονα, αναπτύσσεται ένας βιομηχανικός πολιτισμός; Οι άνθρωποι είναι το μοναδικό παράδειγμα που γνωρίζουμε, και ο βιομηχανικός μας πολιτισμός έχει διαρκέσει (μέχρι τώρα) περίπου 300 χρόνια (από, για παράδειγμα, την έναρξη της χρήσης μεθόδων μαζικής παραγωγής). Αυτό είναι ένα μικρό κλάσμα του χρόνου που έχουμε υπάρξει ως είδος, και ένα μικροσκοπικό κλάσμα του χρόνου που πολύπλοκες μορφές ζωής υπάρχουν στην ξηρά (περίπου 400 εκατ. χρόνια). Αυτή η μικρή χρονική περίοδος θέτει το προφανές ερώτημα εάν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είχε συμβεί στο παρελθόν» τονίζουν οι δύο ερευνητές- υπογραμμίζοντας στη συνέχεια της έρευνάς τους πως η απολίθωση, ως φαινόμενο, είναι σχετικά σπάνιο, και παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους θα ήταν καλύτερο να αναζητηθούν ίχνη μέσω γεωχημείας/ αναζήτησης υλικών όπως πλαστικά (συνθετικά υλικά εν γένει), πυρηνικά απόβλητα/ κατάλοιπα κ.α.