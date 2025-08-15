Φωτιά στην Αχαΐα: «Πίναμε μπύρες, κάναμε χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά» – Τι υποστήριξε ο 19χρονος

Αίσθηση προκαλούν όσα κατέθεσαν στις αρχές οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Ο 19χρονος και ο 27χρονος κατηγορούνται για για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά.

Για τη φωτιά στα Συχαινά, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 19χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος, από την πλευρά του αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός. Αμφότεροι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος ενώ προσήχθη άτομο που κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην Αρόη.

