Φωτογραφίες όπως αυτές οι δύο εκμεταλλεύτηκαν τα στελέχη της Ασφάλειας Πάτρας, προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία του εμπρησμού, σε βάρος του 25χρονου κατοίκου της πόλης, τον οποίο συνέλαβαν το απόγευμα τής Τετάρτης σε ένα χωράφι δίπλα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, στην Αχαΐα, την ώρα που -σύμφωνα με τις αρχές- έβαζε φωτιά στα ξερά χόρτα.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ένας φωτογράφος τον απαθανάτισε με τη μηχανή του, ενώ υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, που τον εμπλέκουν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 25χρονος συμπεριφέρθηκε μετά τη σύλληψή του σαν αντιεξουσιαστής, λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία, δεν υπογράφει κανένα έγγραφο και δεν έχει να πει το παραμικρό στους αστυνομικούς.



Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από την ΕΛ.ΑΣ χαρακτηρίζουν αντιεξουσιαστές και τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό στην περιοχή των Συχαινών. Για τον 19χρονο και τον 27χρονο αναφέρουν ότι πήγαν μαζί στο σημείο και ο νεαρότερος σε ηλικία μπήκε μέσα στο δάσος και όπως ομολόγησε έβαλε φωτιά. Ο 27χρονος αρνείται την εμπλοκή του.

Τί έδειξε η έρευνα στη Δροσιά



Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκαν τα αποτελέσματα τής διερεύνησης στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Αστυνομίας του Αυτοσχέδιου Εμπρηστικού Μηχανισμού, τον οποίο εντόπισε πολίτης σε δάσος στη Δροσιά Αττικής. Τα εξειδικευμένα στελέχη ταυτοποίησαν δακτυλικά αποτυπώματα επάνω στα φιαλίδια υγραερίου, τα οποία ανήκουν σε 26χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, που στο παρελθόν έχει συλληφθεί για παράβαση τού νόμου περί όπλων.

Αχαΐα – Οι φερόμενοι εμπρηστές