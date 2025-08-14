Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας. Στις 5 το απόγευμα την πόρτα των δικαστηρίων της Πάρτας πέρασαν οι δύο πρώτοι από τους συλληφθέντες, ενώ μετά τις 7 οδηγήθηκε και ο τρίτος ενώπιον της εισαγγελικής αρχής.

Ο 27χρονος και ο 19 χρονος παρέμειναν για περίπου δύο ώρες στο γραφείο του εισαγγελέα και στη συνέχεια, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια αποδοκιμαζόμενοι έντονα και προπηλακιζόμενοι από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο. «Κάψατε την Πάτρα» φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος.

Ο εισαγγελέας τους απήγγειλε κατηγορίες για εμπρησμό, αλλά ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Να σημειωθεί ότι ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους. Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Μάλιστα, ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του ωστόσο βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.

Ελεύθερος ο τρίτος κατηγορούμενος

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ένας 25χρονος, αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στην έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Γηροκομείου, ισχυριζόμενος ότι βρέθηκε εκεί για να βοηθήσει το έργο της πυρόσβεσης. Ο 25χρονος, γνώριμος των Αρχών, συνελλήφθη ως ύποπτος όμως σήμερα αφέθηκε ελέυθερος καθώς δεν φαίνεται να προκύπτουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του.