Η Ameera Hashwi, από το Μίσιγκαν, έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που φόρεσε χιτζάμπ και κέρδισε τον τίτλο «Miss Wayne County» στο Dearborn Heights.

Η 25χρονη, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Wayne State, μεγάλωσε στο Dearborn Heights – μια πόλη γνωστή για τον πολυπληθή αραβικό και μεσανατολίτικο πληθυσμό της. Η στέψη της ως «Μις Γουέιν Κομητεία 2025» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη για τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Hashwi εργάζεται ως δικηγόρος στη Seward Henderson PLLC από τον Φεβρουάριο του 2025. Πριν σπουδάσει νομικά, είχε ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά, επίσης στο Πανεπιστήμιο Wayne State.

Ameera Hashwi is the first woman to win Miss Wayne County 2025 while wearing a hijab. Society is deeply flawed. pic.twitter.com/QtPePDNePE August 14, 2025

Η νίκη της προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Ορισμένοι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα εξέφρασαν θετικά σχόλια για τη διαφορετικότητα και την ένταξη, ενώ άλλοι αντέδρασαν επικριτικά, υποστηρίζοντας ότι το χιτζάμπ δεν έχει θέση σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς. Μεταξύ των επικριτών ήταν και η συντηρητική πολιτική σχολιάστρια Λόρα Λούμερ, η οποία χαρακτήρισε τη νίκη της «απαράδεκτη».

Michigan beauty pageant makes history as Ameera Hashwi becomes the first woman crowned ‘Miss Wayne County’ while wearing a hijab. pic.twitter.com/hoeqdZqJ0G — Digital Gal (@DigitalGal_X) August 14, 2025

Η Hashwi εξασφάλισε τώρα μια θέση στον διαγωνισμό «Μις Μίσιγκαν», που θα της δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο της «Μις Αμερική». Αν και είναι η πρώτη που κερδίζει τίτλο φορώντας χιτζάμπ, ακολουθεί τα βήματα της Halima Aden, η οποία σχεδόν δέκα χρόνια πριν έγινε η πρώτη διαγωνιζόμενη που φόρεσε χιτζάμπ σε όλη τη διάρκεια του «Μις Μινεσότα ΗΠΑ».

