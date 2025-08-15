Στην καρδιά της παγωμένης Αλάσκας, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν σε μια απροσδόκητη περιπέτεια: τους κυνηγάει μια τεράστια λευκή αρκούδα μέσα στα χιόνια. Οι δύο ηγέτες έτρεχαν λαχανιασμένοι, πότε σκοντάφτοντας, πότε φωνάζοντας ο ένας στον άλλον οδηγίες, λες και η αρκούδα θα υπάκουε.

Κάπου στη μέση της καταδίωξης, ο Τραμπ σταμάτησε απότομα, μαγεμένος από έναν χιονάνθρωπο στην άκρη του μονοπατιού. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έσκυψε και έφαγε τη μύτη του – ένα καρότο – σαν να ήταν το πιο γκουρμέ σνακ της ημέρας.

Στο βάθος, πάνω σε έναν λόφο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το συγκρότημα Φορ ντε Λαιν παρακολουθούσαν τη σκηνή μέσα από τεράστια κυάλια, σαν να έβλεπαν ζωντανό ντοκιμαντέρ με κωμωδία.

Το αποτέλεσμα, ένα ξεκαρδιστικό AI-παραγόμενο κλιπ, ανέβηκε στο Instagram και έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.