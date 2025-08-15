Ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε ένα μήνυμα ενόψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρκέστηκε σε δύο λέξεις με πολύ νόημα: «ΥΨΗΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ!!!» έγραψε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Σαφώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν θα είναι σημαντική.

Τραμπ: «O Πούτιν δεν θα τα βάλει μαζί μου»

Ο Πούτιν «δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου», είχε πει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ενώ επεσήμανε ότι ο στόχος του είναι να «προλειάνει το έδαφος» για συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Ο Ρώσος πρόεδρος, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και πρότεινε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν προς το παρόν δίνει στίγμα από το ρωσικό λιμάνι Μαγκαντάν, όπου εθεάθη η αυτοκινητοπομπή του.