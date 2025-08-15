Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόκειται να συναντηθούν στο Άνκορατζ σήμερα Παρασκευή (15/8) για να συζητήσουν πώς θα μπορούσε τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η συνάντηση κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος), ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση Τύπου του προγράμματος που εξέδωσε χθες, Πέμπτη.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, βασικό θέμα συζήτησης θα είναι οι προοπτικές διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου οι δύο πρόεδροι θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν και θα συνοδεύονται μόνο από μεταφραστές. Στη συνέχεια θα συναντηθούν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών και οι πρόεδροι θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η τοποθεσία που θα διεξαχθεί η κρίσιμη συνάντηση είναι η Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον -μια αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο άκρο της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης στην Αλάσκα.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν δηλώσει ότι η βάση πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας για τη φιλοξενία των δύο παγκόσμιων ηγετών. Και, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του καλοκαιρινού τουρισμού, υπήρχαν λίγες άλλες επιλογές για την βιαστικά προγραμματισμένη συνάντηση, σύμφωνα με το BBC.

Τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυτό το καλοκαίρι, που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, δεν έχουν ακόμη φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά στην ειρήνη.

Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το πολυαναμενόμενο τετ α τετ.

Advertisement

Τι είναι η Βάση Elmendorf-Richardson

Με ρίζες που ανάγονται στον Ψυχρό Πόλεμο, η Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Αλάσκας. Η εγκατάσταση των 64.000 στρεμμάτων αποτελεί βασικό σημείο των ΗΠΑ για την στρατιωτική ετοιμότητα στην Αρκτική.

Χιονισμένα βουνά, παγωμένες λίμνες και γραφικοί παγετώνες πλαισιώνουν τη βάση, η οποία τακτικά «βυθίζεται» σε θερμοκρασίες που αγγίζουν τους -12°C τον χειμώνα. Ωστόσο, οι ηγέτες μπορούν να περιμένουν σχετικά ευχάριστες θερμοκρασίες – περίπου 16°C την Παρασκευή.

Όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε τη βάση κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, το 2019, είπε ότι τα στρατεύματα εκεί «υπηρετούν στα τελευταία σύνορα της χώρας μας ως πρώτη γραμμή άμυνας της Αμερικής».

Advertisement

Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι ζουν στην περιοχή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του πληθυσμού του Άνκορατζ.

Χτισμένη το 1940, η βάση ήταν μια κρίσιμη τοποθεσία αεράμυνας και κεντρικό σημείο διοίκησης για την αποτροπή απειλών από τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Στο απόγειό της το 1957, φιλοξένησε 200 μαχητικά αεροσκάφη, πολλαπλά συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Top Cover for North America».

Advertisement

Η βάση συνεχίζει να αναπτύσσεται σήμερα λόγω της στρατηγικής της θέσης και των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης.

Γιατί συναντιούνται στην Αλάσκα

Οι ΗΠΑ αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσία το 1867, δίνοντας έτσι μια ιστορική απήχηση στη συνάντηση. H Αλάσκα έγινε πολιτεία των ΗΠΑ το 1959.

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ επεσήμανε ότι οι δύο χώρες είναι γείτονες, με μόνο τον Βερίγγειο Πορθμό να τις χωρίζει.

Advertisement

«Φαίνεται αρκετά λογικό η αντιπροσωπεία μας απλώς να πετάξει πάνω από τον Βερίγγειο Πορθμό και μια τόσο σημαντική και αναμενόμενη σύνοδος κορυφής των ηγετών των δύο χωρών να πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Advertisement

Η τελευταία φορά που η Αλάσκα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αμερικανικής διπλωματικής εκδήλωσης ήταν τον Μάρτιο του 2021, όταν η νεοσύστατη διπλωματική και εθνική ομάδα ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τους Κινέζους ομολόγους της στο Άνκορατζ.

Η συνεδρίαση κατέληξε σε τετατένο κλίμα, με τους Κινέζους να κατηγορούν τους Αμερικανούς για «υποκρισία».

Γιατί συναντιούνται Πούτιν και Τραμπ

Ο Τραμπ πιέζει – χωρίς μεγάλη επιτυχία – για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Advertisement

Ως υποψήφιος για την προεδρία, δεσμεύτηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του. Έχει επίσης επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο πόλεμος «δεν θα είχε συμβεί ποτέ» αν ήταν πρόεδρος κατά τη στιγμή της ρωσικής εισβολής το 2022.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε στο BBC ότι ήταν «απογοητευμένος» από τον Πούτιν. Η απογοήτευση αυξήθηκε έκτοτε και ο Τραμπ έθεσε προθεσμία στις 8 Αυγούστου για να συμφωνήσει ο Πούτιν σε άμεση κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει αυστηρότερες κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Καθώς η προθεσμία έφτανε, ο Τραμπ ανακοίνωσε αντ’ αυτού ότι αυτός και ο Πούτιν θα συναντηθούν αυτοπροσώπως στις 15 Αυγούστου.

Η συνάντηση έρχεται μετά τις «εξαιρετικά παραγωγικές» συνομιλίες του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Πούτιν στη Μόσχα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Τραμπ. Πριν από τη συνάντηση, ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να υποβαθμίσει τις εικασίες ότι η διμερής συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός. «Αυτή είναι μια άσκηση ακρόασης για τον πρόεδρο», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τη σύνοδο κορυφής ως μια «διερευνητική συνάντηση» που έχει ως στόχο να παροτρύνει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

Συζητήσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αναμένεται να παραστεί. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα: «Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάει, αλλά έχει παρακολουθήσει πολλές συναντήσεις».

Ο Τραμπ, ωστόσο, είπε ότι ο Ζελένσκι θα ήταν το πρώτο άτομο που θα τηλεφωνήσει στη συνέχεια. Τραμπ και Ζελένσκι τα είπαν, εξάλλου, την Τετάρτη, σε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή πολλών Ευρωπαίων ηγετών.

Ο Πούτιν είχε ζητήσει να αποκλειστεί ο Ζελένσκι, αν και ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση στην οποία θα ήταν παρόντες και οι τρεις ηγέτες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας θα ισοδυναμούσαν με «νεκρές αποφάσεις».

Τι ελπίζουν να αποκομίσουν οι δύο πλευρές

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι θέλουν να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά οι δύο χώρες θέλουν πράγματα στα οποία η άλλη αντιτίθεται σθεναρά.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «θα προσπαθήσει να πάρει πίσω μέρος της ρωσοκρατούμενης περιοχής στην Ουκρανία». Αλλά προειδοποίησε επίσης ότι ίσως χρειαστεί να γίνουν «κάποιες ανταλλαγές, αλλαγές σε εδάφη».

Η Ουκρανία, ωστόσο, έχει δηλώσει ανένδοτη ότι δεν θα αποδεχτεί τον ρωσικό έλεγχο περιοχών που έχει εισβάλλει η Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Ο Ζελένσκι εναντιώθηκε σε οποιαδήποτε ιδέα «ανταλλαγής» εδαφών. «Δεν θα ανταμείψουμε τη Ρωσία για όσα έχει διαπράξει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν δεν έχει υποχωρήσει από τις εδαφικές του απαιτήσεις, την ουδετερότητα της Ουκρανίας και το μελλοντικό μέγεθος του στρατού της.

Η Ρωσία πραγματοποίησε πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, εν μέρει λόγω της πεποίθησης του Πούτιν ότι η δυτική αμυντική συμμαχία, το ΝΑΤΟ, χρησιμοποιούσε τη γειτονική του χώρα για να αποκτήσει ερείσματα και να φέρει τα στρατεύματά της πιο κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να πείσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμφωνήσουν σε μια κατάπαυση πυρός που θα παραδώσει τμήματα της ουκρανικής επικράτειας στη Ρωσία, ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο CBS News.

Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, θα επέτρεπε στη Ρωσία να διατηρήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας και να καταλάβει την περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, η οποία αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ.

Η Ρωσία κατέλαβε παράνομα την Κριμαία το 2014 και οι δυνάμεις της ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Ντονμπάς.

Κατά την ίδια συμφωνία, η Ρωσία θα έπρεπε να παραιτηθεί από τις ουκρανικές περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου αυτή τη στιγμή έχει μερικό στρατιωτικό έλεγχο.

Πηγή: BBC