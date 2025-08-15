Το κατά τα άλλα φιλήσυχο και απομονωμένο Ανκορατζ στην Αλάσκα έχει γίνει σήμερα το κέντρο του κόσμου μιας και όλα είναι έτοιμα για την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η οποία ίσως αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά.

Russia FM Lavrov arrives in historic visit to Alaska, USA where President Trump and President Putin would meet later this evening pic.twitter.com/K3zqfXgPVB August 15, 2025

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

Η εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή του Πούτιν

Πριν αναχωρήσει για την αμερικανική επικράτεια, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια στάση στο ρωσικό λιμάνι Μαγκαντάν.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν εικόνες από την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων του Βλαντιμίρ Πούτιν, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Τραμπ: O Πούτιν δεν θα τα βάλει μαζί μου

Ο Πούτιν «δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ενώ επεσήμανε ότι ο στόχος του είναι να «προλειάνει το έδαφος» για συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και πρότεινε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τους ανώτατους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους της Ρωσίας, ο Πούτιν ανέφερε ότι τους ενημέρωνε για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για τις διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει κατά τη γνώμη μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις μάχες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Υπέρ της Ουκρανίας οι ντόπιοι

Οι κάτοικοι του Άνκορατζ, από την πλευρά τους, υπενθυμίζουν και με συνθήματα το ρωσικό παρελθόν της Αλάσκας, εκφράζοντας αλληλεγγύη στο Κίεβο που έχει ξεκαθαρίσει ότι η όποια εδαφική παραχώρηση είναι αντισυνταγματική.

