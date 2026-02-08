Νέα έγγραφα που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναδεικνύουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες του Τζέφρι Επστάιν να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, αλλά και με τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cnn.com, τον Ιούνιο του 2018 ο γνωστός χρηματιστής επιχείρησε να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Σεργκέι Λαβρόφ, με την βοήθεια του πρώην γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ.

Ειδικότερα, η αλληλογραφία του Επστάιν αποκαλύπτει ένα δίκτυο επαφών με διπλωμάτες, πολιτικούς και επιχειρηματίες. Σε ένα από τα email του, ο χρηματιστής έκανε λόγο για τακτική επικοινωνία με τον Ρώσο πρέσβη στον ΟΗΕ Βιτάλι Τσούρκιν, με τον Γιάγκλαντ να είναι θετικός στο αίτημα του Επστάιν να μεταφέρει τα μηνύματα που είχε σε στενό συνεργάτη του Λαβρόφ.

Τα εν λόγω έγγραφα που αποκάλυψε το CNN, δείχνουν ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής επιχειρούσε για αρκετά χρόνια να παρουσιαστεί ως άτυπος διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Ρωσία και την Δύση. Το 2013, πάλι μέσω του Γιάγκλαντ, προσπάθησε να οργανώσει συνάντηση με τον Πούτιν στο Σότσι, προβάλλοντας τον εαυτό του ως σύμβουλο με παγκόσμια επιρροή.

Σε άλλες επικοινωνίες, ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι απέρριψε πρόταση συνάντησης με τον Πούτιν στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, απαιτώντας «χρόνο και απόλυτη ιδιωτικότητα».

Παράλληλα, στα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνονται αναφορές για στενή σχέση του Έπσταϊν με τον Ρώσο επιχειρηματία Σεργκέι Μπελιάκοφ, πρώην στέλεχος με δεσμούς με την FSB και αργότερα αξιωματούχο του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων. Ο Έπσταϊν προσφερόταν να τον βοηθήσει επαγγελματικά, ενώ του ζητούσε ακόμη και «συμβουλές» σε υπόθεση εκβιασμού που αφορούσε Ρωσίδα γυναίκα στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με διάφορα στοιχεία που προκύπτουν από τα δημοσιευμένα πλέον έγγραφα, ο Επστάιν ταξίδεψε αρκετές φορές στην Ρωσία, ενώ το 2002 είχε μεταβεί στην χώρα με την Γκισλέιν Μάξγουελ.

Πηγή: cnn.com