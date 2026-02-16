Ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, ενός εκ των βασικότερων πολιτικών αντιπάλων του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ρωσία, προκάλεσε σοκ στην χώρα, αλλά και αντιδράσεις, με αρκετούς να κάνουν λόγο για δολοφονία μέσα στις φυλακές που κρατούνταν, κάτι που επιβεβαιώνει και η μητέρα του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, το Σάββατο (14/2), το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζουν ότι ο Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε το 2024, δολοφονήθηκε με την χρήση δηλητηρίου που παρασκευάστηκε από τοξίνη βάτραχου και ότι μόνο η Ρωσία είχε το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το θανατηφόρο δηλητήριο.

Η παραπάνω εξέλιξη «επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε από την αρχή», δήλωσε η Λιουντμίλα Ναβάλναγια, κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο μνήμα του γιου της στην Μόσχα σήμερα Δευτέρα (16/2) που συμπληρώνονται δύο χρόνια από τον θάνατο του Ναβάλνι. «Γνωρίζαμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλώς στην φυλακή, αλλά δολοφονήθηκε», πρόσθεσε.

Διαψεύδει η Μόσχα

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία διαψεύδει κάθε σενάριο που την εμπλέκει στην δολοφονία του Α. Ναβάλνι. «Φυσικά και δεν μπορούμε να κάνουμε αποδεκτές αυτές τις κατηγορίες. Διαφωνούμε και τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες. Στην πραγματικότητα, τις απορρίπτουμε κατηγορηματικά», δήλωσε την Δευτέρα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Από την άλλη μεριά, η χήρα του Νοβόλνι έγραψε στα social media ότι επιτέλους «καταφέραμε και μάθαμε την αλήθεια, κάποια μέρα θα αποδοθεί και δικαιοσύνη». Νωρίτερα, δήλωσε ότι τα δείγματα που εξετάστηκαν σε διαφορετικά εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες «δείχνουν» δολοφονία και κάλεσε τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα.

Ποιος ήταν ο Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Ναβάλνι πέθανε σε ηλικία 47 ετών σε φυλακές της Σιβηρίας, καθώς εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών για «εξτρεμισμό». Ήταν ένας από τους κύριους πολιτικούς αντιπάλους του Ρώσου Προέδρου και οργάνωνε εκστρατείες που στόχο είχαν να αναδείξουν την διαφθορά που επικρατεί στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια.

Εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Ναβάλνι βγήκαν τότε στους δρόμους για αν διαμαρτυρηθούν και με αυτόν τον τρόπο ο Ναβάλνι έγινε γνωστός στο εξωτερικό ως ο μοναδικός ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης. Το 2020, επέζησε μετά από μία ακόμα απόπειρα δηλητηρίασης, λαμβάνοντας θεραπεία σε γερμανικό νοσοκομείο.

Έναν χρόνο αργότερα, επέστρεψε στην Ρωσία, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να εγκαταλείψει ούτε την χώρα, αλλά ούτε και τις πεποιθήσεις του. Τότε, οι ρωσικές αρχές τον συνέλαβαν κατά την άφιξή του, ενώ λίγο καιρό αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές όπου κρατούνταν. Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι ο θάνατος του Βανάλνι οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν σε πρώτο χρόνο να παραδώσουν την σορό του.

Πολλοί συνεργάτες του έχουν φυλακιστεί ή εγκαταλείψει την χώρα, ενώ και η σύζυγός του, η οποία έχει αναλάβει την διεύθυνση του Ιδρύματος Ναβάλνι κατά της Διαφθοράς, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σύλληψης και ζει στο εξωτερικό μαζί με τα δυο παιδιά τους.

REUTERS – Η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια

Πηγή: BBC