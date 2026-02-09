Ίνδαλμα τον Πρόεδρο τής Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος των λαθραίων καπνικών προϊόντων και για αυτό είχε και την προσωπογραφία του στην καρέκλα, με την κόκκινη επένδυση, την οποία χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ο ίδιος, θέλοντας να δείξει στους συνεργούς του την επικυριαρχία του και πιθανά θέλοντας να υπονοήσει ότι έχει υψηλές διασυνδέσεις, που φθάνουν μέχρι το Κρεμλίνο.

Η τεχνολογία και οι διάλογοι

Προηγμένη τεχνολογία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν οι «τσιγαράδες» σχεδόν σε όλα τα στάδια τής επιχείρησής τους για τα λαθραία καπνικά προϊόντα. Είχαν αγοράσει ντρόουν, με τα οποία παρακολουθούσαν τις αυτοκινητοπομπές με τα φορτηγά τους, για να βεβαιωθούν ότι δεν τους παρακολουθούν αστυνομικοί, σκάνερ για να σαρώνουν τα φορτηγά τους και να είναι σίγουροι ότι σε αυτά δεν υπάρχει κοριός, συστήματα παρεμβολής για κινητά τηλέφωνα και ασυρμάτους, αλλά και συστήματα γεωεντοπισμού.

Σε μία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τις οποίες κατέγραφε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί άκουσαν τα μέλη με τα προσωνύμια «Καραμέλας» και «Μαν» να λένε:

ΜΕΛΟΣ Α

Πόσα ρανταράκια έχεις βάλει εδώ;

ΜΕΛΟΣ Β

Που;

ΜΕΛΟΣ Α

Πόσα ρανταράκια έχεις βάλει εδώ στο φορτηγό;

ΜΕΛΟΣ Β

Τέσσερα (4), όσα ήτανε

ΜΕΛΟΣ Α

Τέσσερα (4). Που είναι το, πίσω αριστερά που το έχεις βάλει;

ΜΕΛΟΣ Β

Είναι τρία (3) από τη μεριά του SCANNER

ΜΕΛΟΣ Α

Ναι

ΜΕΛΟΣ Β

Και το ένα (1) είναι κάπου στη μέση από την άλλη μεριά

ΜΕΛΟΣ Α

Από την άλλη μεριά έχεις βάλει μόνο ένα (1);

ΜΕΛΟΣ Β

Ναι

Ενώ σε μία δεύτερη ο κατηγορούμενος, τον οποίο αποκαλούσαν «το γραφείο» δέχεται τηλεφώνημα από τον «Μαν»:

ΜΕΛΟΣ Α

Ναι;

ΜΕΛΟΣ Β

Θα έρθεις μετά από εδώ εσύ ε;

ΜΕΛΟΣ Α

Θα περάσω

ΜΕΛΟΣ Β

Σου στέλνω και το δρόμο

ΜΕΛΟΣ Α

Ε;

ΜΕΛΟΣ Β

Τώρα, για να ‘μαι FREE μαζί σου, θα σου δώσω και την κάμερα με το θε-

ΜΕΛΟΣ Α

Δεν άκουσα τι είπες

ΜΕΛΟΣ Β

Θερμο-, θερμικό και το DRONE, εντάξει;

Ξέπλεναν τα κέρδη σε ακίνητα

Σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα μέλη της σπείρας ξέπλεναν τα κέρδη τους με αγορές ακινήτων. Μπορεί, λοιπόν, να δήλωναν έσοδα τέσσερις ή πέντε χιλιάδες ευρώ, αλλά διέμεναν σε σπίτια με πισίνες, σκοπιές και μικρά εκκλησάκια εντός του κτήματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως μέσω κινήσεων τραπεζικών σε συγγενικά τους πρόσωπα αγόραζαν τελικά ακίνητα στη Βορειοδυτική Αττική, σε τιμές χαμηλότερες, ακόμα και κατά εβδομήντα τοις εκατό.