Στη Βρετανία φαίνεται πως κατέληγε ο μεγαλύτερος όγκος των λαθραίων καπνικών προϊόντων, από το κύκλωμα που εξάρθρωσαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Η συγκεκριμένη επιλογή δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς στο Ηνωμένο Βασίλειο οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες από αυτές στη χώρα μας, άρα και το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης ήταν πολλαπλάσιο» ανέφερε στη HuffPost αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που έχει γνώση της υπόθεσης.

Κατά την πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα μέλη του κυκλώματος αγνοούσαν τα ονόματα και τα πρόσωπα των υπολοίπων, ώστε σε περίπτωση σύλληψής τους να ήταν αδύνατο να κατονομάσουν τους συνεργούς τους.

Ενα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι πως τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν σε περιοχή της Δυτικής Αττικής το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης, μέσω του οποίου τα αρχηγικά μέλη όχι μόνο έδιναν εντολές και κατευθύνσεις, αλλά είχαν και τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων.

Οι αστυνομικοί κατά τις εφόδους, που πραγματοποίησαν, έσπασαν ακόμα και ψεύτικους τοίχους, φτιαγμένους από γυψοσανίδες, πίσω από τους οποίους υπήρχε χώρος με υπερσύγχρονα μηχανήματα για την επεξεργασία του καπνού και την παρασκευή και τυποποίηση των τσιγάρων.

Οι συλληφθέντες είναι πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.