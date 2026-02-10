Νέες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης, που παρασκεύαζαν και πωλούσαν λαθραία καπνικά προϊόντα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι πρώτοι από τους κατηγορούμενους απολογούνται στον αρμόδιο ανακριτή.

Κατά την πολύμηνη έρευνά τους τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα των βασικών μελών της σπείρας και σε τουλάχιστον μία συνομιλία άκουσαν δύο από αυτά να συζητούν για την αγορά τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρημένων σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τις λεγόμενες «πακιστανικές».

ΜΕΛΟΣ Α

Πες στον καραμέλα να πάει να μου φέρει πακιστάνικες και να ‘ρθει στο γραφείο να κάνουμε και ταμείο

ΜΕΛΟΣ Β

Πόσες θέλεις;

ΜΕΛΟΣ Α

Για αρχή για να αλλάξουμε την ομάδα, πόσοι είναι αυτοί, εφτά και εμείς πόσοι είμαστε, πέντε, εφτά; Ας φέρει δεκαπέντε κάρτες.

ΜΕΛΟΣ Β

Δεκαπέντε;

ΜΕΛΟΣ Α

Ναι

ΜΕΛΟΣ Β

Δεν ‘παιξαν αυτά ακόμα ε;

ΜΕΛΟΣ Α

Όχι δεν ‘παίξαν και δεν ξέρω, εχτές εντάξει τι σου είπε αυτός; Οκ όλα καλά αλλά δε βλέπω να παίζουν

ΜΕΛΟΣ Β

Ναι, τώρα θα του στείλω μήνυμα μόλις γυρίσω, θα τον πάρω τηλέφωνο μόλις γυρίσω

ΜΕΛΟΣ Α

Ναι

ΜΕΛΟΣ Β

Τέλος πάντων ας πάρουμε δεκαπέντε να τις έχουμε και βλέπουμε

ΜΕΛΟΣ Α

Ε ναι, να βλέπεις πρέπει να, πρέπει να αλλάξουμε

ΜΕΛΟΣ Β

Ναι δε γίνεται ναι

ΜΕΛΟΣ Α

Ας τα αλλάξω εγώ τώρα και μην τον παίρνεις τηλέφωνο, ασ’ τον να δεις που θα πάει

ΜΕΛΟΣ Β

Ωραία, μην τις πετάξουμε όμως αυτές που έχουμε τώρα

ΜΕΛΟΣ Α

Όχι, όχι θα τους δώσω καινούργια με καινούργιο τηλέφωνο

ΜΕΛΟΣ Β

Ωραία και αυτά τα κρατάμε

ΜΕΛΟΣ Α

Και αυτά τα κρατάμε, θα δουλέψουμε τα άλλα δέκα μέρες, δεκαπέντε και μετά θα πω περάστε τα εκείνα που είχαμε ενεργοποιήσει

ΜΕΛΟΣ Β

Εντάξει οκ

Τους κατέγραψε, όμως, ο κοριός της αστυνομίας να συνομιλούν για την ποιότητα του καπνού και των τσιγάρων, που παρασκεύαζαν.

ΜΕΛΟΣ Α

Ναι έχουμε πρόβλημα ρε όλο το μαγαζί φαντάσου γίνεται το, αυτό το τσάι ήτανε για τον π**τσο ε, ασ’ το δηλαδή για αυτό σου είπα θέλουμε βρεγμένο για να το, μην βγάζει σκόνη, άμα βγάζω τέτοια σκόνη εδώ πέρα σε μια βδομάδα εδώ, θα κιτρινίσουν όλα, μεγάλο πρόβλημα, άσε το τι τράβηξα εγώ εδώ πέρα με το τσάι και ζοριζόταν να το κόψει, ήτανε, λες και ήτανε, έκοβα πέτρα τόσο σκληρό και το τέτοιο, πως το λένε ε και φλομώσαμε στην σκόνη, ασ’ το, πολύ σκόνη ρε

ΜΕΛΟΣ Β

Γ**ησε τα

ΜΕΛΟΣ Α

Δηλαδή πρέπει να μας το φέρνει βρεγμένο

ΜΕΛΟΣ Β

Και μάλλον από τη Δευτέρα, Δευτέρα όταν θα τελειώσω, την Τρίτη θα πάω να το παρκάρω στο παλιό σου το μαγαζί αυτό

ΜΕΛΟΣ Α

Παρ’ το γιατί εδώ πέρα τα φορτηγά δεν κάνουνε, θα κιτρινίσουν όλα και μετά άντε βγες από εδώ εσύ

ΜΕΛΟΣ Β

Οπότε την Τρίτη αυτή

ΜΕΛΟΣ Α

Δεν έχω και νερό να το πλύνω

ΜΕΛΟΣ Β

Τρίτη Τετάρτη, μέχρι το επόμενο, μέχρι το επόμενο τσάι θα πας στο παλιό σου το μαγαζί, να το γυαλίσουνε και θα βγούμε μια και έξω από εκεί, με το κλαρκ, με τα σκουπίδια, με όλα

ΜΕΛΟΣ Α

Να το γυαλίσεις δε μπορούμε, δεν έχουμε κομπρεσερ εκεί, έχουμε ένα παλιό, ότι κάνει αυτό

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σταδιακά κι οι βασικοί κατηγορούμενοι, τα δύο αδέλφια, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», θα είναι οι τελευταίοι.