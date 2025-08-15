Η Άσλεϊ Μπάιντεν, κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Δρ. Χάουαρντ Κράιν, λίγες ώρες αφότου δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που φέρεται να τον δείχνει να κρατάει χέρι-χέρι μια άλλη γυναίκα.

«Ο σύζυγός μου και η κοπέλα του κρατιούνται χέρι-χέρι», έγραψε η 44χρονη στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το τραγούδι “Another” των Notorious B.I.G. και Lil’ Kim, που αναφέρεται σε απιστία. Στο απόσπασμα που μοιράστηκε, η Lil’ Kim ραπάρει: «Τι κάνεις όταν ο άντρας σου είναι άπιστος; Σταματάς τον άτακτο και βρίσκεις κάποιον καινούργιο;».

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από πίσω και δείχνει έναν μελαχρινό άνδρα με casual κοντομάνικο και μια ξανθιά γυναίκα με μαύρο φόρεμα χωρίς τιράντες, αφαιρέθηκε γρήγορα από το Instagram Story της Μπάιντεν, όπως και μια δεύτερη ανάρτηση στην οποία εμφανιζόταν να περπατά σε πάρκο ακούγοντας το “Freedom” της Μπιγιονσέ.

Σε επόμενη ανάρτηση, με το τραγούδι “Freedom Time” της Λόριν Χιλ, η Άσλεϊ μοιράστηκε το μήνυμα: «Νέα ζωή, νέα ξεκινήματα σημαίνουν νέα όρια. Νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή δεν θα ακούγονται όπως πριν».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Radar Online, η Μπάιντεν ζητά συζυγική υποστήριξη, καθώς «δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της» όσο εκκρεμεί το διαζύγιο. Ο δικηγόρος της, Τσαρλς Μέγιερ, κατέθεσε αίτηση για διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα, χαρακτηρίζοντας τον γάμο «ανερέθιστο» και επισημαίνοντας ότι το ζευγάρι ζει χωριστά.

Η Άσλεϊ Μπάιντεν και ο Χάουαρντ Κράιν γνωρίστηκαν το 2010 μέσω του εκλιπόντος αδελφού της, Μπο Μπάιντεν, και παντρεύτηκαν το 2012 στο Γκρίνβιλ του Ντέλαγουερ. Η τελετή στον Άγιο Ιωσήφ του Ντέλαγουερ συνδύαζε καθολικές και εβραϊκές παραδόσεις, ενώ η δεξίωση έγινε στην οικογενειακή κατοικία των Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον, που είχε οργανώσει προσωπικά ο τότε αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Κράιν, ωτορινολαρυγγολόγος και πλαστικός χειρουργός, υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για τον Καρκίνο Biden (2017–2019) και παρείχε ανεπίσημες συμβουλές στην προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν το 2020 σχετικά με την πανδημία COVID-19.

Πέρυσι, στην Συνέλευση του Δημοκρατικού Κόμματος στο Σικάγο, η Άσλεϊ είχε συγκινήσει τον πατέρα της, υπενθυμίζοντας τα λόγια που της είχε πει την ημέρα του γάμου της: «Πριν με συνοδεύσει στην εκκλησία, γύρισε και μου είπε ότι θα είναι πάντα ο καλύτερός μου φίλος. Τόσα χρόνια αργότερα, μπαμπά, είσαι ακόμα ο καλύτερός μου φίλος».

Πηγή: New York Post

