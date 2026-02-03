Ο Γουίλιαμ «Μπιλ» Στίβενσον, πρώην σύζυγος της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, βρίσκεται υπό κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, έπειτα από τον θάνατο της 64χρονης συζύγου του, Λίντα Στίβενσον, μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης στο σπίτι τους στο Ντελαγουέρ.

Ο 77χρονος Μπιλ Στίβενσον συνελήφθη τη Δευτέρα, μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών, που εστίασε στις συνθήκες του θανάτου της συζύγου του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Στίβενσον κάλεσε ο ίδιος τις Αρχές αναφέροντας ότι είχε προκύψει ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι του βρήκαν τη Λίντα Στίβενσον νεκρή στο σαλόνι, σε κατάσταση που αρχικά είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή.

Η κλήση προς το κέντρο επειγόντων περιστατικών καταγράφτηκε και η ηχητική καταγραφή αναφέρει ότι ο Στίβενσον επικαλέστηκε «καρδιακή ανακοπή», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, η έρευνα των αρχών αποκάλυψε στοιχεία που οδήγησαν στην άσκηση κατηγοριών για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, υποδεικνύοντας ότι ο θάνατος της 64χρονης δεν ήταν ατύχημα.

An investigation into a woman's death in late December has resulted in her husband being charged with 1st-Degree murder. https://t.co/6G8uQUxJ3q pic.twitter.com/Kw8f4HCvkO February 3, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, η δικαιοσύνη δεν έχει απαγγείλει περαιτέρω κατηγορίες εναντίον του Μπιλ Στίβενσον. Οι ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία, ενώ οι γείτονες και οι φίλοι της οικογένειας αναφέρουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί έντονα προβλήματα στο ζευγάρι, παρά τις φήμες για εντάσεις στο παρελθόν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύ ενδιαφέρον στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λόγω της σχέσης του κατηγορούμενου με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Οι δημοσιογράφοι επισημαίνουν ότι η έρευνα ήταν μακρά και λεπτομερής, καθώς οι Αρχές ήθελαν να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κατηγορία.

Σύμφωνα με νομικούς αναλυτές, η διαδικασία αναμένεται να είναι χρονοβόρα, δεδομένου ότι πρόκειται για υπόθεση ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, η οποία περιλαμβάνει πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, καταθέσεις μαρτύρων και τεχνικές εξετάσεις. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες νομικές κινήσεις, ενώ η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρχές και τα ΜΜΕ, λόγω της υψηλής δημοσιότητας που έχει αποκτήσει.

Η οικογένεια του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται με τις Αρχές και αναμένει την απόδοση δικαιοσύνης, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το περιστατικό. Η έρευνα συνεχίζεται, και κάθε νέα πληροφορία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της Λίντα Στίβενσον.

Με πληροφορίες από το People