Η στιγμή που ο Μπάρον Τραμπ συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν, στην ορκωμοσία του πατέρα του

Η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου 2025 ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γεγονότα της χρονιάς, ενώ η στιγμή που ο μικρότερος γιος του Μπάρον, χαιρέτησε τον Τζο Μπάιντεν έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, βίντεο κατέγραψε τον μικρότερο γιο του Τραμπ να πιάνει το χέρι του Μπάιντεν, να σκύβει και στην συνέχεια να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να χαμογελά στην αρχή, ωστόσο αμέσως μετά τα λόγια του Μπάρον σοβάρεψε απότομα, με αποτέλεσμα όλοι να ψάχνουν να βρουν τί ακριβώς ειπώθηκε.

Advertisement

Advertisement

Never forget Biden’s Face after Baron Trump whispered in his ear at Trumps inauguration. pic.twitter.com/1z7Je2DmCJ October 13, 2025

Αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό, αρκετοί προσπάθησαν να μαντέψουν τί ακριβώς του ψιθύρισε. Κάποιοι έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ίσως του είπε «Τελείωσες», ανώ κάποιοι άλλοι εκτίμησαν ότι μπορεί να του είπε «Απολύεσαι».

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Έρικ Τραμπ, ο μικρότερος αδερφός του το μόνο που έκανε είναι να πλησιάσει τον Μπάιντεν και να του ευχηθεί «Συγχαρητήρια» και «καλή επιτυχία» ή κάτι παρόμοιο με αυτό.

Barron Trump just shook hands with Joe Biden and Kamala Harris



This kid will be our President one day.pic.twitter.com/bszdLAfYz2 — Laughing Legends (@LaughingLegend0) January 21, 2025

Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο Έρικ: «Θυμάστε όλο εκείνο το σκηνικό που ο Μπάρον πλησίασε τον Μπάιντεν και τα ΜΜΕ είχαν όλους αυτούς τους “ειδικούς” στην ανάγνωση χειλιών να το αναλύουν, και έλεγαν: “Ο Μπάρον μόλις είπε στον Μπάιντεν να πάει να γαμ@@@”;

«Ένα βράδυ λοιπόν… παίρνω τον Μπάρον τηλέφωνο και του λέω: “Φίλε, για πες, τι είπες πραγματικά;”. Κι εκείνος μου απάντησε -ήταν κάτι τόσο ευγενικό που σχεδόν δεν μπορώ να το αποδώσω σωστά- αλλά κάτι σαν: “Συγχαρητήρια και καλή σας επιτυχία” -ή κάτι παρόμοιο», τόνισε ο μεγαλύτερος αδερφός του.

Συνεχίζοντας, ο Έρικ είπε ότι κάποτε συζήτησε για το περιστατικό με τον podcaster και επιχειρηματία Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ, λέγοντάς του ότι ο Μπάρον δεν είναι τύπος που προκαλεί αντιπαραθέσεις. «Δεν το έχει μέσα του», είπε. «Είναι καλό παιδί. Μπορεί να το σκέφτεται, μπορεί να το έχει στο μυαλό του, αλλά είναι υπερβολικά ευγενικός για να το πει ανοιχτά», πρόσθεσε. «Ο Μπάρον είναι πραγματικά ένα πολύ καλό παιδί».

