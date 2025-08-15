Η πόλη Μαγκαντάν, στην ανατολική Ρωσία, αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό του Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Στη συνέχεια παρακολούθησε την προπόνηση μιας παιδικής ομάδας χόκεϊ και, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Guardian, είχε στόχο να εντυπωσιάσει τον Τραμπ, κατέθεσε λουλούδια σε μνημείο για τη συνεργασία ΗΠΑ – Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Advertisement
Advertisement

«Τέτοιες σκόπιμα χαμηλού προφίλ ενέργειες αποτελούν γνωστό μοτίβο για τον Ρώσο ηγέτη πριν από σημαντικά γεγονότα, μια σκηνοθετημένη επίδειξη που αποσκοπεί να δείξει αυτοπεποίθηση και έλεγχο πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.