Η πόλη Μαγκαντάν, στην ανατολική Ρωσία, αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό του Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Στη συνέχεια παρακολούθησε την προπόνηση μιας παιδικής ομάδας χόκεϊ και, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Guardian, είχε στόχο να εντυπωσιάσει τον Τραμπ, κατέθεσε λουλούδια σε μνημείο για τη συνεργασία ΗΠΑ – Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Found! Putin has begun his working program in Magadan, propagandists claim https://t.co/uirFcqg601 pic.twitter.com/s2F68peMhK — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

«Τέτοιες σκόπιμα χαμηλού προφίλ ενέργειες αποτελούν γνωστό μοτίβο για τον Ρώσο ηγέτη πριν από σημαντικά γεγονότα, μια σκηνοθετημένη επίδειξη που αποσκοπεί να δείξει αυτοπεποίθηση και έλεγχο πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.

Where’s Putin???



On his way to Alaska, the “suitcase man” allegedly made a working visit to Magadan, as actively reported by propagandists.



However, federal TV channels illustrated the news about the Magadan route with generic footage. Kremlin-linked social media and Magadan… https://t.co/nCvvXhouXE pic.twitter.com/reAPrNaSm3 — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025