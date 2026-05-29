Ήταν Σεπτέμβριος του 2025 όταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν ακούστηκε από το «ξεχασμένο» ανοιχτό μικρόφωνο να λέει στον Σι Τζινπίνγκ ότι οι άνθρωποι πιθανώς μπορούν να φτάσουν στην αθανασία, αντικαθιστώντας κάποια από τα όργανά τους. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ήταν απλώς μία συζήτηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συνομιλία μόνο τυχαία δεν ήταν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η εν λόγω συζήτηση υποκρύπτει ένα από τα πιο εμβληματικά και καινοτόμα προγράμματα της Ρωσίας, το οποίο χρηματοδοτείται ολοκληρωτικά από το Κρεμλίνο. Γενικότερα, είναι ευρέως γνωστό το ενδιαφέρον του Ρώσου Προέδρου για τις έρευνες που γίνονται ανά καιρούς κατά της γήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για αρκετούς ακόμα δισεκατομμυριούχους, μεταξύ των οποίων ο Τζεφ Μπέζος και ο Σαμ Άλτμαν.

Πριν από περίπου ένα μήνα, η ρωσική κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι επιστήμονες αναπτύσσουν μία γονιδιακή θεραπεία με στόχο την επιβράδυνση της κυρρατικής γήρανσης στο πλαίσιο των «Νέων Τεχνολογιών Διατήρησης της Υγείας», πρωτοβουλίας του Πίτιν για την μακροζωία. Τα ποσά «ζαλίζουν» καθώς το πρόγραμμα υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προσωπικό στοίχημα του Πούτιν

Η έρευνα για την μακροζωία συνιστά προσωπικό στοίχημα για τον Ρώσο Πρόεδρο, ο οποίος φιλοδοξεί να βρει το «αντίδοτο» στην γήρανση. Η δημιουργία ανθρώπινων οργάνων σε εργαστήριο είναι μία μόνο από τις καινοτομίες που μπορούν να παρατείνουν την διάρκεια ζωής, σύμφωνα με τον Πούτιν.

Συνολικά, όλες αυτές οι προσπάθειες εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα της Ρωσίας για την μακροζωία που παρουσιάστηκε το 2024 και υπόσχεται να σώσει 175.000 ανθρώπους μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα της WSJ, ο Ρώσος Πρόεδρος έχει διορίσει κρατικούς επιστήμονες, οι οποίοι επικεντρώνονται σε δύο βασικές τεχνολογίες. Η μία είναι η βιοεκτύπωση, δηλαδή η εκτύπωση ζωντανού ιστού σε 3D και η δεύτερη είναι η ξενομεταμόσχευση, δηλαδή η καλλιέργεια ανθρώπινων οργάνων μέσα σε μικρούς χοίρους, φυλή που θεωρείται συμβατή με τον άνθρωπο.

Οι άνθρωποι πίσω από το πρόγραμμα

Δύο αρκετά κοντινά πρόσωπα του Πούτιν ηγούνται της έρευνας για την μακροζωία. Πρόκειται για την Μαρία Βλαντίμιροβνα Βοροντσόβα, κόρη του Ρώσου Προέδρου, η οποία είναι ενδοκρινολόγος και επιβλέπει τα κρατικά προγράμματα. Παράλληλα, ο Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ και φυσικός στο επάγγελμα, είναι αδελφός στενού συμμάχου του Πούτιν.

«Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για αθανασία, αλλά η ικανότητα επιδιορθώσεως του ανθρώπινου σώματος θα αυξηθεί αναμφίβολα», είχε υποστηρίξει ο Γιούρι Κοβαλτσούκ, τραπεζίτης και επενδυτής στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.

Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με παρόμοιες έρευνες που γίνονται ανά τον κόσμο, στην περίπτωση της Ρωσίας δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα προς αξιολόγηση. Για την ακρίβεια, κανένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό δεν έχει δημοσιεύσει ερευνητικά δεδομένα από τα κρατικά προγράμματα του Πούτιν.

Συμπερασματικά, ο Ρώσος Πρόεδρος θέλει να γίνει «αθάνατος» και χρηματοδοτεί τις έρευνες που πραγματοποιούνται και έχουν ως στόχο την μακροζωία. Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν μπορούν να αξιολογηθούν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πούτιν εδώ και αρκετά χρόνια δηλώνει ανοιχτός σε εναλλακτικές θεραπείες.

Η «εμμονή» του με την φθορά του χρόνου και την γήρανση δεν φαίνεται να αφορά αποκλειστικά τον ίδιο, καθώς σύμφωνα με την WSJ αντανακλά μια παλιά παράδοση μεταξύ των αυταρχικών ηγετών της Ρωσίας, που άρχισε ήδη από την δεκαετία του 1920.

Πηγή: Wall Street Journal