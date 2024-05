Καλοκαίρι στο ΚΠΙΣΝ: Συναυλίες, θερινό σινεμά, sleepovers με πανσέληνο

Συναυλία Devendra Banhart

Πέμπτη 25/07

Συναυλία Buena Vista All Stars

Σάββατο 29/06

Συναυλία Queen Symphonic

με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΡΤ

Κυριακή 08/09

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, θα παρουσιάσουν στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Queen, ενός από τα πιο επιτυχημένα rock γκρουπ στην ιστορία. Τραγούδια που σημάδεψαν για πάντα τη rock μουσική, όπως τα “We will rock you”, “We are the champions”, “The show must go on”, “Bohemian rhapsody”, “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “I want it all” και πολλές ακόμη επιτυχίες, θα αποδοθούν συμφωνικά, με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο μουσικό κείμενο, από τον συνθέτη Αχιλλέα Γουάστωρ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Χατζηλοΐζου και διδασκαλία χορωδίας Μιχάλη Παπαπέτρου.