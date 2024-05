Το απολαυστικό ντουέτο χορού Pie in the Sky προσγειώνεται στην ΕΛΣ

Ποιά είναι η Γεωργία Βαρδαρού

Η Γεωργία Βαρδαρού αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) και τη σχολή σύγχρονου χορού P.A.R.T.S. του Βελγίου, όπου σπούδασε με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ως χορεύτρια έχει δουλέψει με τους Salva Sanchis, Marc Vanrunxt, Cecilie Ullerup Schmidt, Lance Gries, Albert Quesada, Quim Bigas και Anne Teresa De Keersmaeker / ομάδα χορού Rosas. Ως χορογράφος ασχολείται με την προσωπική κίνηση και το περιεχόμενό της. Έχει δημιουργήσει τα έργα Hardcore Research on Dance, Phenomena, New Narratives και Why should it be more desirable for green fire balls to exist than not, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα μέρη, όπως Dance Umbrella (Λονδίνο), ImpulsTanz (Βιέννη), Julidans (Άμστερνταμ), Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Φεστιβάλ Sâlmon (Βαρκελώνη), Springdance (Ουτρέχτη), Kaaistudio’s (Βρυξέλλες), STUK (Λέβεν), Schowburg (Άμστερνταμ), Les Brigittines (Βρυξέλλες) κ.α. Έζησε στις Βρυξέλλες δεκατρία χρόνια. Το 2017 μετακόμισε στη Βαρκελώνη. Την παραγωγή της δουλειάς της έχει αναλάβει η Kunst/Werk.