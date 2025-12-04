Στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη ταξίδεψε την Τετάρτη ο Αντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πλατείας Αριστοτέλους. Την παράσταση όμως αυτή τη φορά έμελλε να κλέψει η κόρη τους Ελένη, που θα κλείσει τα 11 της χρόνια σε δύο μήνες.

Ο 55χρονος κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής που όλα αυτά τα χρόνια προστάτευε πολύ την κόρη του από τα Μέσα, την ανέβασε στη σκηνή και της αφιέρωσε δύο τραγούδια ενώ από κάτω είχε συγκεντρωθεί τόσος κόσμος που θύμιζε περισσότερο προεκλογική συγκέντρωση!

Ο Αντώνης Ρέμος δεν έκανε όμως μόνο την Υβόννη να συγκινηθεί αλλά και τη νονά της μικρής Ελένης, Μαρία Μπεκατώρου που παρουσίασε την εκδήλωση, έχοντας επιστρέψει από το Λας Βέγκας όπου παρακολούθησε τον αγώνα της Formula 1. Όλα δείχνουν πάντως, πλέον, πως δεν θα δούμε ούτε τη φετινή σεζόν την πολυαναμενόμενη βραδινή εκδοχή του Chase, Beat the chasers.

Αντιθέτως στο Star ξεκίνησε να κατασκευάζεται το σκηνικό του 1% Club που θα παρουσιάσει ο Πέτρος Πολυχρονίδης με στόχο να κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν. Αυτή την Κυριακή εξάλλου ολοκληρώνονται τα πετυχημένα «Φαντάσματα» και δύο εβδομάδες μετά το IQ 160.- ο σταθμός θέλει να συνεχιστούν και οι δύο σειρές την επόμενη σεζόν, όπως έχει κάθε λόγο να επιθυμεί το ίδιο για τη «Φάρμα» που κατάφερε φέτος να κερδίσει περισσότερο κοινό.

Προχωράνε με εντατικούς ρυθμούς οι προετοιμασίες για το πρωτοχρονιάτικο show του Open σε παραγωγή Barking Well με τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου στην παρουσίαση, όπως είχαμε αποκαλύψει εδώ.

Γιώργος Λιάγκας: Πώς έλυσε την παρεξήγηση με τον Αρναούτογλου

Για τη χτεσινοβραδινή συνάντησή του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στη «Νησιώτισσα» μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» που γινόταν την ώρα που ο, κοινός τους φίλος, Αντώνης Ρέμος ζούσε μοναδικές στιγμές στη συμπρωτεύουσα. Οι δυο παρουσιαστές, με αφορμή τη συνεργασία τους στον φιλανθρωπικό τηλεμαραθώνιο που οργανώνει ο ΑΝΤ1 βρέθηκαν με τον Γιώργο Λεβέντη (Διευθύνων Σύμβουλος) και τον Γενικό Διεθυντή Περιεχομένου, Νίκο Χριστοφόρου.

«Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Εγώ θέλω πραγματικά να πάει καλά ο Γρηγόρης, και εκείνος θεωρώ θα έπρεπε να θέλει να πάω καλά εγώ» αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας. «Το πρόβλημα δεν είναι των δυο μας. Όταν βρισκόμαστε οι δυο μας πάντα τα βρίσκουμε. Συνήθως το πρόβλημα το δημιουργούν οι άνθρωποι γύρω που μιλάνε.

Εγώ δεν είχα ποτέ “αυλές” γύρω μου. Χθες στο τραπέζι μου είπε ότι ο τάδε του είπε ότι έχω μιλήσει για εκείνον. Αυτόν τον τάδε τον έχω δει δυο φορές στη ζωή μου. Μετά του είπα κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Το πρόβλημα είναι αυτά που οι άλλοι- θεωρώντας ότι προσφέρουν υπηρεσίες- θα έρθουν να σου πουν».

Έγινε μια παρεξήγηση. Μου έγινε μια πρόσκληση το ρημάδι το καλοκαίρι, είπα ναι, αλλά για δικούς μου λόγους το ακύρωσα μέσω διεθυντικών στελεχών. Εκείνος παρεξηγήθηκε και μου λέει γιατί δεν τον πήρα τηλέφωνο. Λέω μπορεί και να ντράπηκα».

Η είδηση όμως για κάποιους ήταν αλλού: Ο Νίκος Χριστοφόρου είναι ο πρώην σύζυγος της νυν συντρόφου του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Νάνσυς Αντωνίου. Εδώ και χρόνια ακουγόνταν ότι οι σχέσεις των δυο αντρών ήταν επιεικώς… παγωμένες και μάλιστα ότι ο δεύτερος είχε ασκήσει βέτο να μην έχει σχέση με τις εκπομπές του όταν ήρθε στον ΑΝΤ1 μετά από μια 7ετή επιτυχημένη πορεία στο τιμόνι της Green Pixel.

Η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Ελένη Κρίτα.

Η επίσημη ανακοίνωση για το reunion του «Παρά Πέντε»

Μια αξέχαστη βραδιά, ένα πάρτι γενεθλίων για μια θρυλική σειρά. Όλα είναι έτοιμα για το Reunion του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» που έρχεται στο MEGA!

Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και παρότι τυπικά ολοκλήρωσε τον κύκλο της δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί μέρος της ζωής μας. Οι τηλεθεατές, οι χρήστες στα social media, νέες και παλιότερες γενιές κράτησαν το «Στο Παρά Πέντε» ζωντανό όλα αυτά τα 20 χρόνια, χρησιμοποιώντας τις ατάκες που έγραψαν ιστορία στην καθημερινότητά τους.

Αυτή η διαρκής και αδιάλειπτη αγάπη του κοινού είναι που έκανε επιτακτική αυτή τη μοναδική βραδιά. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» είναι ακριβώς αυτό: Ένα πάρτι, ένα πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα για να γιορτάσουμε από κοινού με τους φανατικούς της κωμικής σειράς αυτά τα συγκινητικά γενέθλια.

Τι θα δούμε στο Reunion

Οι πέντε της παρέας του «Στο Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς που έριξε άπλετο φως στην όμορφη πλευρά της ζωής, πείθοντάς μας πως – έστω και για τις ανάγκες του σεναρίου – το καλό μπορεί να νικήσει.

Σε ένα χορταστικό, πολύωρο show, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του MEGA, αλλά και τα σπαρταριστά βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη μαγεία του «Στο Παρά Πέντε», καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας του MEGA πριν από 20 χρόνια.

Πάρτι όμως χωρίς μουσική δεν νοείται. Η βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα και πολύ κέφι με μελωδίες και ρυθμούς

