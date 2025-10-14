Πανηγυρικά ανοίγει η νέα σεζόν για την Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της καλλιτεχνικής περιόδου 2025/26, τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις της εναρκτήριας παραγωγής, της δημοφιλέστατης Τζοκόντας, έχουν εξαντληθεί.

Το αριστούργημα του Αμίλκαρε Πονκιέλλι παρουσιάζεται στις 19, 22, 25, 29 Οκτωβρίου και 1, 4, 7 Νοεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, σε μια νέα διεθνή συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Διευθύνει ο Φαμπρίτσιο Βεντούρα και σκηνοθετεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κόβεντ Γκάρντεν Όλιβερ Μίερς.

Στους βασικούς ρόλους οι διεθνώς αναγνωρισμένοι πρωταγωνιστές Άννα Πιρότσι, Αλίσα Κολόσοβα, Τάσος Αποστόλου, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Φραντσέσκο Πίο Γκαλάσσο και Δημήτρης Πλατανιάς.

Η Τζοκόντα αποτελεί το εμβληματικό ντεμπούτο της Μαρίας Κάλλας στην Αρένα της Βερόνας το 1947 και σηματοδοτεί την έναρξη της ανυπέρβλητης διεθνούς καριέρας της. Η διάσημη άρια του έργου «Suicidio!» έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με τη φωνή και την ερμηνεία της.

Η Τζοκόντα ανεβαίνει είκοσι χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της από την Εθνική Λυρική Σκηνή και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή παρουσία του θεάτρου: εγκαινιάζει την πρώτη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το φημισμένο Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, το οποίο άνοιξε το 2023 με αυτή την παραγωγή, ενώ είναι η δεύτερη σύμπραξη με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, όπου θα παρουσιαστεί μετά τις παραστάσεις στην Αθήνα.

Πρόβα Τζοκόντα – Αποστόλου, Κολόσοβα – φωτό Β. Ισάεβα

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.