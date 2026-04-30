Μία ακόμη παράσταση στις 31 Μαΐου ανακοίνωσε η Εθνική Λυρική Σκηνή για την «Κάρμεν», καθώς τα εισιτήρια και για τις δώδεκα παραστάσεις εξαντλήθηκαν.

Στην επιπλέον παράσταση τον ρόλο της Κάρμεν ερμηνεύει η Ανίτα Ρατσβελισβίλι, του Δον Χοσέ ο Αντρέα Καρέ, του Εσκαμίγιο ο Διονύσης Σούρμπης και της Μικαέλας η Βασιλική Καραγιάννη.

Τον Θουνίγα ερμηνεύει ο Γιάννης Σελητσανιώτης, Μοράλες ο Γεώργιος Ιατρού, Φρασκίτα η Χρύσα Μαλιαμάνη, Μερθέδες η Χρυσάνθη Σπιτάδη, Ντανκάιρε ο Χάρης Ανδριανός, Ρεμεντάδο ο Γιάννης Καλύβας. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης.

ΕΛΣ πρόβα Κάρμεν – φωτό Β. Ισάεβα

ΕΛΣ πρόβα Κάρμεν – φωτό Γ. Αντώνογλου

Στο πλαίσιο του θεματικού άξονα 2025/26, η ΕΛΣ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ιστορική αναπαράσταση της πρεμιέρας του 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού, μέσα από μια εντυπωσιακή ανασύνθεση που ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια και τη σύγχρονη σκηνική ματιά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρομάν Ζιλμπέρ, με σκηνικά του Αντουάν Φονταίν και κοστούμια του Κριστιάν Λακρουά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του έργου μέσα από μια ατμοσφαιρική και λεπτοδουλεμένη σκηνική προσέγγιση.

Στη Σεβίλλη του 1830, ο έρωτας της ελεύθερης και ατίθασης Κάρμεν με τον Δον Χοσέ εξελίσσεται σε μια σκοτεινή ιστορία πάθους και εμμονής. Εκείνος, παραδομένος στη γοητεία της, οδηγείται σε ηθική και προσωπική κατάρρευση, ενώ η παρουσία του ταυρομάχου Εσκαμίγιο εντείνει τη ζήλια του. Η σύγκρουση κορυφώνεται τραγικά όταν η Κάρμεν αρνείται να υποταχθεί και πληρώνει με τη ζωή της την επιλογή της για ελευθερία.

Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση αρχίζει σήμερα, 30 Απριλίου στις 9.00, στα Ταμεία της ΕΛΣ και στην ticketservices.gr.