Η «Τόσκα» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια Νίκου Σ. Πετρόπουλου, επιστρέφει στις 27 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων για τις εννέα αρχικά προγραμματισμένες παραστάσεις στις 27, 30 Νοεμβρίου, 2, 7, 20, 23, 27 Δεκεμβρίου και 4, 7 Ιανουαρίου, προστίθεται μία ακόμα στις 9 Ιανουαρίου 2026. Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση της 9ης Ιανουαρίου ανοίγει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Τις παραστάσεις διευθύνει ο κορυφαίος Ιταλός αρχιμουσικός Πάολο Καρινιάνι. Πρωταγωνιστούν οι διεθνείς σταρ της όπερας Αλεξάντρα Κούρζακ, Τσέλια Κοστέα, Μαρσέλο Πουέντε, Ρομπέρτο Αλάνια, Δημήτρης Πλατανιάς και Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

Με την «Τόσκα» η Λυρική εγκαινιάζει το αφιέρωμα στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο, η συνεργασία του οποίου με την ΕΛΣ ξεκίνησε το 1971.

Η «Τόσκα»του Νίκου Σ. Πετρόπουλου πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007 στο Θέατρο Ολύμπια. Μετά από πρόσκληση του τότε καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Στέφανου Λαζαρίδη, ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος μετέφερε τη δράση του έργου στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρώμη, όπου υπογραμμίζεται το στοιχείο της βίας και του σαδισμού. Στη Β΄ Πράξη ο εκβιασμός της πρωταγωνίστριας από τον Σκάρπια και η σκηνή κατά την οποία η Τόσκα τον δολοφονεί αποκτούν διαστάσεις θρίλερ. Η ασπρόμαυρη αισθητική της παραγωγής και οι υποβλητικοί φωτισμοί δίνουν στο θέαμα αέρα κινηματογραφικής ταινίας παραπέμποντας στις ταινίες του ιταλικού νεορεαλισμού. «Τον Φεβρουάριο του 1944, σε μια Ρώμη παρωδία Ανοχύρωτης πόλης, γεμάτη πρόσφυγες, κατασκόπους, διπλούς πράκτορες, πληροφοριοδότες, συνεργάτες Γερμανών, δωσίλογους, βασανιστές, φυγάδες, μέσα στον πάταγο των συμμαχικών βομβαρδισμών, στη συνεχή μετακίνηση των γερμανικών στρατευμάτων και στον γενικό πανικό, η Τόσκα βρίσκει έναν ιδανικό ιστό για να μας οδηγήσει σε ένα ρεαλιστικό ιστορικό δράμα του 20ού αιώνα», αναφέρει ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος.

Το αφιέρωμα της ΕΛΣ στον σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο Νίκο Σ. Πετρόπουλο – έναν πολύπλευρο καλλιτέχνη της όπερας, ο οποίος συνεργάζεται με την ΕΛΣ τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, περιλαμβάνει την αναβίωση δύο εκ των εμβληματικών παραγωγών του: την Τόσκα, από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, και την Τραβιάτα, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο ταξίδεψε στην Κίνα και τον Ιούλιο του 2026 θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος έχει υπογράψει ως σκηνογράφος, ενδυματολόγος ή/και σκηνοθέτης περισσότερες από είκοσι παραγωγές όπερας, οπερέτας και χοροδραμάτων, οι οποίες επαναλαμβάνονται με τεράστια επιτυχία τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Στον ρόλο του τίτλου θα κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην ΕΛΣ η διεθνής σταρ της όπερας, η περιζήτητη σοπράνο Αλεξάντρα Κούρζακ (27, 30/11 & 2, 7/12/2025), η οποία πρόσφατα αποθεώθηκε για την ερμηνεία της στην Τόσκα στη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, τη Βαρκελώνη και τη Βερόνα. Λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα, ερμήνευσε Τόσκα και στη νέα παραγωγή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου.

Τον ρόλο του Μάριο Καβαραντόσσι ερμηνεύει ο διεθνώς καταξιωμένος Αργεντίνος τενόρος Μαρσέλο Πουέντε (27, 30/11 & 2, 20, 23, 27/12/2025 / 4, 7, 9/1/2026), γνωστός στο κοινό της ΕΛΣ από τον Αντρέα Σενιέ, τον Ντον Κάρλο και τη Δύναμη του πεπρωμένου.

Για μία μοναδική παράσταση στις 7 Δεκεμβρίου ντεμπουτάρει στην ΕΛΣ με τον ρόλο του Μάριο Καβαραντόσσι ο σούπερ σταρ της όπερας Ρομπέρτο Αλάνια, η δίχως προηγούμενο καριέρα του οποίου διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Τον ρόλο του Σκάρπια θα ερμηνεύσουν δύο διεθνείς Έλληνες βαρύτονοι, ο Δημήτρης Πλατανιάς (27, 30/11 & 2, 7/12/2025 / 7, 9/1/2026) και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος (20, 23, 27/12/2025 / 4/1/2026).

Τη Χορωδία της ΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.