Το ντοκιμαντέρ του Βρετανού σκηνοθέτη Ντέιβιντ Γουίλκινσον με τον απλό όσο και εύγλωττο τίτλο «The Marbles», έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου στο Central Scotland Documentary Festival και σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί στους βρετανικούς κινηματογράφους.

Ο Γουίλκινσον στρέφει το φακό του στα Γλυπτά του Παρθενώνα, που όπως έχει δηλώσει, είναι το «νούμερο ένα ζήτημα στον παγκόσμιο διάλογο για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών».

Η ταινία, τα γυρίσματα της οποίας διόλου τυχαία άρχισαν στις 25 Μαρτίου 2021, στην επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, καταγράφει τους λόγους για τους οποίους τα Γλυπτά πρέπει να επιστραφούν στην Αθήνα.

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί μία ιστορική αναδρομή, στρέφοντας τον φακό στον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο: Στον πώς αφαιρέθηκαν τον 19ο αιώνα, στην αλαζονεία του Λόρδου Έλγιν, στο περίφημο οθωμανικό φιρμάνι, σημειώνοντας ότι ο Έλγιν δεν απέκτησε νόμιμα τα Γλυπτά και ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της τέχνης».

«Ο Έλγιν χρειαζόταν τα χρήματα από το βρετανικό κράτος [στο οποίο πούλησε τα Γλυπτά] για να πληρώσει δωροδοκίες σε μέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», ακούγεται στο ντοκιμαντέρ. Και σε άλλο σημείο: «Ο Λόρδος Έλγιν τα πούλησε… αλλά το ερώτημα είναι: είχε ο Λόρδος Έλγιν αυτό το δικαίωμα;».

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Κοξ, μεταξύ των προσώπων που μιλούν στην κάμερα του Γουίλκινσον -όπως επίσης, ο ιστορικός Ντόμινικ Σέλγουντ, η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ και ο νομικός Μαρκ Στίβενς- δηλώνει ότι εάν τα Γλυπτά είχαν καταλήξει στο Εδιμβούργο και όχι στο Λονδίνο, θα είχαν επιστρέψει στην Αθήνα εδώ και πολύ καιρό.

Με πληροφορίες από Guardian, Sky News