Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; Το 3ο μέρος της σπονδυλωτής έκθεσης στο ΕΜΣΤ

Σε μια χώρα που έως τώρα, δεν υπήρξε οργανωμένο φεμινιστικό κίνημα στα εικαστικά, ο κύκλος εκθέσεων του ΕΜΣΤ υπό τον ευρύτερο τίτλο-ομπρέλα Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; (What if Women Ruled the World?) βασίζεται σε ένα συχνά επαναλαμβανόμενο υποθετικό ερώτημα:

To τέταρτο και τελευταίο μέρος του κύκλου εκθέσεων Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; [What If Women Ruled the World?] εγκαινιάζεται στις 13 Ιουνίου 2024, οπότε το ΕΜΣΤ θα καταληφθεί εξ ολοκλήρου από γυναίκες καλλιτέχνιδες.