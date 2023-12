Οι γυναίκες κυβερνούν τον κόσμο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Έως το φθινόπωρο του 2024, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει –σε τρία μέρη– έναν κύκλο εκθέσεων αποκλειστικά αφιερωμένων στο καλλιτεχνικό έργο γυναικών ή καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες, υπό τον ευρύτερο τίτλο-ομπρέλα «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;» (What if Women Ruled the World?) εμπνευσμένο από το έργο της Yael Bartana, (2017).