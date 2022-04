Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Ολική επανεκκίνηση

Προϋπολογισμός

Νέα εκθεσιακή πολιτική

Πίνακας αμοιβών

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ



Statecraft. Διαμορφώνοντας το Κράτος

17.06–30.10.2022 Επιμέλεια: Κατερίνα Γρέγου



Ειρήνη Βουρλούμη: Στον ίδιο χώρο

Ένας φωτογραφικός διάλογος με τον ζωγράφο Ανδρέα Βουρλούμη 17.06–30.10.2022

Επιμέλεια: Σταμάτης Σχιζάκης



Αντώνης Πίττας: jaune, geel, gelb, yellow

Πράξεις μοντερνισμού με τον Αντώνη Πίττα και τον Theo van Doesburg Παρέμβαση στη συλλογή του EMΣΤ (2ος όροφος)

17.06–30.10.2022

Επιμέλεια: Δάφνη Βιτάλη

Jennifer Nelson: Απόβλητα (Κληρονομιά)

Μια δημόσια πραγμάτευση του απωθημένου

Artist at Work / Πρότζεκτ εν εξελίξει, Μάρτιος–Σεπτέμβριος 2022



Δημήτρης Τσουμπλέκας: Αμαζόνιος

We are sailing with a corpse in the cargo ΕΜΣΤ Extra Muros

05.05–03.07.2022



Stephan Goldrajch: Arbre à Palabres (Το Δέντρο της πλατείας)

15.12.2021–31.05.2022

Φουαγιέ ΕΜΣΤ

Lawrence Abu Hamdan: Ηχητικός ντετέκτιβ

Αμφιθέατρο ημιορόφου 17.06–30.10.2022