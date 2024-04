Με Λάνθιμο, Κόπολα, Κρόνενμπεργκ, Σορεντίνο το 77ο Φεστιβάλ Καννών

Η ταινία σηματοδοτεί την τέταρτη συμμετοχή ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου και του σεναριογράφου Ευθύμη Φιλίππου στο διαγωνιστικό τμήμα του διάσημου Φεστιβάλ Καννών. Κάνοντας το ντεμπούτο του πριν από δεκαπέντε χρόνια, το 2009, ο Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε για πρώτη φορά τη διεθνή προσοχή με την ταινία «Κυνόδοντας» (Dogtooth), που κέρδισε το βραβείο Un Certain Regard στο 62ο Φεστιβάλ Καννών. Ακολούθησε το 2015 η πρεμιέρα της πρώτης αγγλόφωνης ταινίας του «Ο Αστακός» (The Lobster), η οποία κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ. Η τελευταία εμφάνιση του Λάνθιμου στις Κάννες ήταν το 2017, όπου έκανε πρεμιέρα με την ταινία «Ο θάνατος ενός ιερού ελαφιού» (The Killing of the Sacred Deer), η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου. Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 30 Μαΐου.