Μπαλέτο σε μουσική Rolling Stones και τι κάνει ο Μικ Τζάγκερ για την αγαπημένη του μπαλαρίνα

Αυτή την περίοδο ο θρύλος Μικ Τζάγκερ απολαμβάνει τις διακοπές των Χριστουγέννων με την αγαπημένη του σύντροφο, την μπαλαρίνα Μέλανι Χάμρικ και τον ηλικίας δύο ετών γιο τους, Ντεβ.

Η Χάμρικ, μετά τον ρόλο της στον «Καρυοθραύστη» με το διάσημο American Ballet Theatre, ετοιμάζει ένα μεγαλόπνοο σχέδιο με τη συνδρομή του Τζάγκερ: Τη χορογραφία ενός νέου μπαλέτου βασισμένου στα τραγούδια των Rolling Stones. Τη μουσική επιμέλεια της παράστασης θα αναλάβει βεβαίως, ο Τζάγκερ.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η χορογραφία -η πρώτη της Χάμρικ- θα «πατάει» πάνω σε τραγούδια του γκρουπ που έχουν γράψει ιστορία -όπως, You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black και She’s a Rainbow.

Η διάσημη μπαλαρίνα που «έκλεψε» την καρδιά του Μικ Τζάγκερ πριν από τέσσερα χρόνια (σε ηλικία 28 χρονών), θα απουσιάζει από το American Ballet Theatre μέχρι την άνοιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νέα παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2019 στο φεστιβάλ μπαλέτου του Θεάτρου Μαριίνσκι στην Αγία Πετρούπολη, ενώ στις ΗΠΑ θα παρουσιαστεί στις 18 Απριλίου στο πλαίσιο του Youth America Grand Prix στο Lincoln Center.

Δύο ημέρες μετά, στις 20 Απριλίου, οι Stones θα ανοίξουν το No Filter tour -την πρώτη εκτεταμένη περιοδεία τους από το 2015- με μια μεγάλη συναυλία στο Hard Rock Stadium στη Φλόριντα.