Νέες ταινίες: «Last Christmas», «Οι Αθλιοι» και «Ενας Καλός Ψεύτης»

Περιγραφή

Η νέα δραματική ταινία της New Line Cinema ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ ενώνει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη την βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μίρεν (“The Queen”) και τον δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ Ίαν Μακ Κέλεν (“Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring,” “Gods and Monsters”).

Ο Μπιλ Κόντον, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος της ταινίας “Gods and Monsters” αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ταινίας, σε σενάριο του Τζέφρι Χάτσερ (“Mr. Holmes”), ο οποίος βασίστηκε στο ευρέως αναγνωρισμένο μυθιστόρημα του Νίκολας Σίρλ.

Ο Ρόι Κόρτνεϊ (Μακ Κέλεν), επαγγελματίας απατεώνας, δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη του όταν γνωρίζει – μέσω ίντερνετ - την χήρα Μπέτι Μακ Λις (Μίρεν). Καθώς η Μπέτι του ανοίγει το σπίτι και τη ζωή της, ο Ρόι εκπλήσσεται που αρχίζει να νοιάζεται πραγματικά για εκείνη, μετατρέποντας αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη κομπίνα της ζωή του, σε μία επικίνδυνη διαδρομή σε τεντωμένο σχοινί.

Σκηνοθεσία: Μπιλ Κόντον

Πρωταγωνιστούν οι: Ελεν Μίρεν, Ιαν Μακ Κέλεν, Ράσελ Τόβεϊ, Τζιμ Κάρτερ

Διανομή: Tanweer

