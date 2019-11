Το καινούριο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ κυκλοφορεί πριν την πρεμιέρα της ταινίας «Last Christmas»

A post shared by Short & Sweet Film Reviews (@shortandsweetfilmreviews) on Nov 6, 2019 at 6:05am PST

Το τραγούδι μεταδόθηκε για πρώτη φορά από το BBC Radio 2 και έχει τίτλο: «This Is How (We Want You To Get High)» και θα το ακούσουμε και στην ταινία, ανάμεσα σε άλλα τραγούδια του.

Ο Μάικλ άρχισε να γράφει το τραγούδι στις αρχές του 2012 και το τελείωσε το 2015, προσθέτοντας μερικές τελευταίες πινελιές.

Η δισκογραφική του εταιρεία δήλωσε ότι οι στίχοι «θίγουν τα δεινά της κοινωνίας με το καυστικό του χιούμορ».

Μετά την μετάδοση του τραγουδιού στο BBC, o DJ Ζόι σχολίασε πως «είναι πραγματικά συναισθηματικό και απολύτως όμορφο».

πηγή: HuffPost UK