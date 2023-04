Νέο τρέιλερ του «Indiana Jones and the Dial of Destiny» με κλασικό, απολαυστικό Indy

Το νέο τρέιλερ της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny» προβλήθηκε στο Star Wars Celebration που διοργανώνεται 7 - 10 Απριλίου, στο Λονδίνο, μαζί με έξι λεπτά από την πολυαναμενόμενη ταινία, σε ένα κοινό που δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.